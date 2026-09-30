I passeggeri del volo flydubai atterrano a Tel Aviv

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La compagnia aerea: litigio fra piloti, no a speculazioni

di Askanews - 30 Settembre 2026

Tel Aviv, 30 set. (askanews) – Nelle immagini un aereo con a bordo i passeggeri del volo flydubai, atterrato in Arabia Saudita a seguito di un litigio tra i piloti, atterra a Tel Aviv.

La dinamica di quanto accaduto a bordo è ancora da chiarire. Mentre secondo le autorità israeliane uno dei due piloti avrebbe tentato di ferire l’altro con un coltello per poi far precipitare l’aereo diretto in Israele, flydubai invita a “non fare speculazioni”.

Per la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti a bordo del volo partito da Dubai si è verificato un “alterco nella cabina di pilotaggio”.

“L’aereo è stato messo in sicurezza con successo dall’equipaggio in servizio sul volo di flydubai, che ha dirottato e fatto atterrare l’aereo in sicurezza all’aeroporto di Tabuk”, ha detto un portavoce di flydubai.

“In questa fase iniziale, le ragioni e i motivi alla base di questo evento sono sconosciuti e rimangono soggetti a un’indagine formale”, ha aggiunto. “Esortiamo tutte le parti ad astenersi da speculazioni premature mentre le autorità raccolgono i fatti”, ha concluso il portavoce di flydubai.