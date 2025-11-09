Torino

I pazienti di UGI e del Regina Margherita in campo con i campioni delle Nitto ATP Finals

di Redazione - 9 Novembre 2025

Nitto, Title Sponsor delle Nitto ATP Finals, sceglie UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV) come Charity Partner, invitando i pazienti oncologici in e off therapy dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad assistere alle partite di tennis degli 8 migliori giocatori al mondo. Per UGI è un onore, oltre ad essere una grande opportunità per le famiglie sostenute. Assistere a partite di interesse internazionale è un grande regalo.

Ma per i 26 bambini che scenderanno in campo per accompagnare i grandi campioni che disputeranno la partita sarà davvero un momento speciale. Nitto pensa a tutto, li veste con le divise da tennis e li aiuta fino al momento in cui danno la mano al campione. Momenti di gloria e di emozione difficili da raccontare. “Un momento di spensieratezza e speranza dopo la lunga e difficilissima malattia”. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno provveduto a realizzare questo grande sogno”. “Grazie ancora per la magnifica esperienza che stanno vivendo i miei figli”. Questi e molti altri i messaggi che sono arrivati in UGI da parte dei genitori dei bimbi ospitati alle ATP Finals.

Il presidente di UGI, professor Enrico Pira, aggiunge “il loro gesto di attenzione nei confronti dei bambini in difficoltà trova la massima espressione in quello che offrono loro, dando valore assoluto al messaggio positivo dello sport ed aiutandoli anche a superare difficoltà che la malattia pone loro quotidianamente”.

“Un’esperienza unica che verrà ricordata per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo” dichiara la professoressa Franca Fagioli (Direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino ospedale Regina Margherita di Torino).

Durante i giochi i dirigenti di Nitto hanno affermato “per noi i veri vincitori sono stati i bambini e le bambine di UGI”. “Anche per noi di UGI. Grazie di tutto Nitto”.

Nella foto l’ingresso in campo di Carlos Alcaraz, accompagnato da Eva Nicole di 7 anni, che, alla domanda quanto è alto il campione Alcaraz, la piccola ha risposto: “Come papà”.

ilTorinese.it