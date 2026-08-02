Italpress Notizie Spettacoli

Paola Turci, due “Live a dismisura” a Milano e Roma

di Italpress - 2 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – In attesa del nuovo album “Amore a dismisura”, in uscita il 2 ottobre per BMG, Paola Turci annuncia “Live a dismisura”, due speciali appuntamenti dal vivo di anteprima tour in cui porterà sul palco il nuovo progetto insieme ai brani che hanno segnato oltre quarant’anni di carriera. Queste le date: il 29 novembre a Milano, Sarteria Toscana, e il 3 dicembre a Roma, Largo Venue. Con “Amore a dismisura”, Paola Turci inaugura una nuova fase del proprio percorso artistico, tornando a raccontare l’amore nelle sue forme più complesse e contraddittorie, dando voce a fragilità, assenze, rinascite e legami che lasciano un segno profondo.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).