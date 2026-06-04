Politica

Il caso Minetti si sgonfia: ora taccia chi chiedeva le dimissioni di Nordio

di Eleonora Ciaffoloni - 4 Giugno 2026

Nicole Minetti

La vicenda Nicole Minetti finisce, almeno per ora, esattamente dove avrebbe dovuto iniziare: nei fatti. La procura generale di Milano, nella relazione trasmessa al ministero della Giustizia, ha stabilito che “le notizie pubblicate dal Fatto Quotidiano non corrispondono al vero” e che “non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito” che aveva portato alla concessione della grazia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La grazia a Minetti e la polemica nata dall’inchiesta

È il punto messo su una polemica che per settimane ha infiammato il dibattito politico trasformando un provvedimento delicatissimo come la grazia presidenziale in un processo parallelo costruito più sulle suggestioni che sulle verifiche. Questo il primo nodo della vicenda. Il cortocircuito informativo generato da un’inchiesta giornalistica che si è rivelata fondata su elementi inesatti, incompleti. O comunque non in grado di scalfire l’impianto istruttorio che aveva convinto prima il ministero della Giustizia, poi la procura generale di Milano e infine il Quirinale.

Il punto più delicato riguarda il metodo, quello di costruire un caso sulla base di insinuazioni e ricostruzioni emotivamente forti ma fragili sul piano probatorio.

Cosa diceva il Fatto Quotidiano

L’inchiesta del Fatto aveva lasciato intendere l’esistenza di ombre gravi un’adozione sospetta. Un bambino non realmente abbandonato, legali morti in circostanze misteriose, dubbi sulle cure mediche del minore, perfino un sottobosco di feste, droga e sesso. Un impianto narrativo adatto ad alimentare pressione, ma non reale e poi smentito dagli accertamenti. La procura generale chiarisce che l’avvocato morto in Uruguay non era il legale dei genitori biologici contro Minetti, ma il legale del minore favorevole all’adozione.

Nessuna “battaglia legale” con la famiglia biologica: i genitori naturali non si sono costituiti e la madre risulta irreperibile. Nessuna anomalia penale in Uruguay o in Spagna. Nessuna irregolarità nell’adozione riconosciuta anche dal tribunale italiano. Nessuna conferma delle accuse sulle presunte feste. Perfino il quadro sanitario del bambino viene confermato, così come la necessità di cure internazionali e della presenza costante della madre.

Insomma, un clamore non confermato dai fatti ma che ha coinvolto istituzioni ai più alti livelli. Ed è qui che emerge il secondo aspetto della vicenda: lo scompiglio creato attorno al Quirinale, con una narrazione che finiva implicitamente per colpire la credibilità della più alta istituzione della Repubblica. Tuttavia, la vicenda reale dimostra il contrario: il Quirinale ha chiesto ulteriori verifiche al ministero della Giustizia, che le ha attivate e la procura generale ha approfondito, con il risultato di cui stiamo raccontano oggi.

Di pari passo, c’è un terzo elemento da considerare in questa storia: per settimane una parte l’opposizione ha utilizzato il “caso Minetti” come arma politica contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con tanto di appelli alla premier Meloni per le dimissioni del Guardasigilli.

La polemica su Nordio

Eppure, Nordio aveva sostenuto che nessuno degli elementi “negativi” emersi sulla stampa risultava agli atti della procedura di grazia. E aveva ragione: le informazioni non avevano trovato alcun riscontro istituzionale. Anzi, le successive verifiche hanno finito per smentirle. E così tutto ciò che era stato montato attorno alla figura di Nicole Minetti – personaggio perfetto come simbolo di un’Italia “immorale” legata al caso Ruby, con il nome di Berlusconi sullo sfondo, l’adozione all’estero, e i sospetti permanenti – ha finito per sgonfiarsi come un palloncino.

Perché il diritto di fare inchieste è sacrosanto, ma proprio per questo richiede rigore assoluto e verifica delle fonti. Soprattutto quando di mezzo c’è una grazia presidenziale, un’adozione internazionale o (anche) la correttezza delle più alte istituzioni repubblicane. Ed è qui che la differenza è venuta alla luce: quando si decide e verifica sulla base dei fatti – e non delle suggestioni – si arriva alla verità.