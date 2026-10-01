Politica

Il caso Regeni e il realismo geopolitico: la diplomazia oltre lo scontro ideologico

di Eleonora Manzo - 1 Ottobre 2026

La recente pronuncia della prima Corte d’Assise di Roma sul drammatico caso di Giulio Regeni rimette al centro del dibattito pubblico il delicato confine che separa la legittima e sacrosanta domanda di giustizia interna dalla complessità strutturale delle relazioni internazionali. In un contesto geopolitico surriscaldato, la sentenza che ha condannato in contumacia tre funzionari della sicurezza egiziana per il sequestro e la detenzione illegale del ricercatore friulano non è soltanto uno snodo giudiziario atteso da dieci anni.

Rappresenta l’innesco di una complessa partita politica in cui il governo italiano si trova a dover calibrare la fermezza del diritto con le stringenti necessità strategiche che legano Roma e Il Cairo sul palcoscenico del Mediterraneo allargato.

Di fronte a un verdetto emesso in nome del popolo italiano, la reazione delle opposizioni è stata immediata e improntata alla massima pressione parlamentare. I leader delle forze di minoranza hanno subito alzato il tiro contro Palazzo Chigi e, in particolare, contro il titolare della Farnesina. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha apertamente incalzato il presidente Giorgia Meloni e l’esecutivo, evidenziando come una parte del dispositivo – quella relativa al risarcimento – sia immediatamente esecutiva.

Schlein ha respinto le letture che parlavano di una decisione limitata, puntando il dito contro la storica mancanza di collaborazione delle autorità egiziane e chiedendo iniziative diplomatiche urgenti per far attuare il verdetto del giudice italiano. Sulla stessa linea si è attestato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il quale ha ricordato la doverosa costituzione dello Stato come parte civile, esortando il governo a non nascondersi e ad agire concretamente per favorire il pagamento delle somme disposte a beneficio della famiglia Regeni.

I toni si sono fatti ancora più aspri sul versante delle critiche personali. Il capogruppo pentastellato alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha definito ‘vergognoso’ l’atteggiamento prudente del ministro degli Esteri, contestando la scelta di attendere i successivi gradi di giudizio ed evocando la necessità di interventi verbali ben più duri in nome della dignità nazionale. Ancor più radicale l’affondo di Davide Faraone (Italia Viva-Casa Riformista), che ha liquidato Tajani come un ‘ministro bollito’, accusando l’esecutivo di essersi piegato a interessi inconfessabili a dispetto dei proclamati intenti sovranisti.

Eppure, è proprio tra le pieghe di questa accesa dialettica interna che emerge la necessità di un profilo improntato al sano realismo e alla responsabilità istituzionale.

La replica della maggioranza non si è fatta attendere, trovando voce nelle dichiarazioni di Mariastella Gelmini (Noi Moderati), la quale ha bollato gli attacchi a Tajani come totalmente strumentali e dettati da un precoce clima da campagna elettorale. Gelmini ha ricordato un dato di fatto incontrovertibile, governare impone la tutela dell’interesse nazionale globale. Interrompere bruscamente i rapporti con l’Egitto non offrirebbe alcuna garanzia di ottenere la verità definitiva, mentre priverebbe l’Italia di una sponda fondamentale su dossier di vitale importanza.

La postura del governo, che sceglie di non cavalcare la protesta di piazza ma di mantenere aperti i canali con il Cairo, risponde a una logica di Stato che trascende le polemiche di giornata. L’Egitto resta un partner geopolitico imprescindibile per la stabilità del Nord Africa, per la gestione dei flussi migratori e per gli approvvigionamenti energetici nazionali.

Inoltre, la continuità del dialogo diplomatico è lo stesso strumento che consente di gestire altre delicate emergenze bilaterali, non ultima la complessa vicenda di Nessy Guerra, la cittadina italiana per la quale la Farnesina e la stessa presidenza del Consiglio si stanno muovendo in prima persona.

La giustizia ha compiuto un passo importante nelle aule di tribunale, riaffermando la sovranità del diritto italiano. Al governo spetta adesso il compito più difficile: far pesare questo verdetto senza scardinare quegli equilibri mediterranei dai quali dipendono la sicurezza e l’economia dell’intera Nazione.

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