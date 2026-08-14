Cronaca

Il collasso di Catania: la Sicilia destinata a isola fragile?

Per il sindaco Trantino "snervante" l'assenza di un protocollo di intervento su un evento che è ricorrente

di Dave Hill Cirio - 14 Agosto 2026

Passeggeri in attesa all'aeroporto di Catania

Il cortocircuito di Catania: quando la cenere dell’Etna svela la fragilità di un’isola. Le denunce, le proroghe continue alla chiusura dello scalo aereo.

Catania al collasso

L’ennesima proroga alla chiusura dello spazio aereo dell’aeroporto di Catania Fontanarossa: riaprirà davvero dopo le 2 di domani?

L’attività dell’Etna e dalla conseguente pioggia di cenere vulcanica — per il sindaco Trantino l’assenza di un protocollo di intervento – ha paralizzato Catania.

Cancellati o dirottati circa 700 voli proprio nei giorni di picco del traffico estivo.

Il blocco dell’hub ha innescato un effetto domino immediato: migliaia di passeggeri rimasti a terra e la ricerca disperata di soluzioni alternative per raggiungere gli altri scali siciliani (Comiso, Palermo, Trapani) o i punti di imbarco per il continente.

La denuncia

In questo scenario, la denuncia del Codacons che ha presentato un esposto all’Antitrust segnalando speculazioni sulle tariffe dell’autonoleggio.

Secondo le simulazioni dell’associazione, prendere a noleggio un’auto a Fontanarossa per sole quattro ore e riconsegnarla a Comiso è arrivato a costare fino a 337 euro (contro gli 87 euro stimati per periodi ordinari, con un rincaro del +287%).

Per lasciarla a Palermo o Trapani i costi minimi sono schizzati rispettivamente a 141 e 181 euro.

Cosa altro può accadere?

Oltre all’impatto economico immediato sui viaggiatori e agli esposti all’Autorità Garante della Concorrenza, la paralisi dello scalo etneo apre una serie di criticità a catena sul piano logistico, economico e reputazionale.

Il caos nella rete dei trasporti terrestri

Quando Fontanarossa chiude, la pressione si sposta istantaneamente su strade e ferrovie. La rete viaria siciliana è già segnata da cantieri storici e strozzature infrastrutturali, come i collegamenti autostradali A19 Catania-Palermo e A18 Catania-Messina.

Ora a rischio blocco, a causa dell’improvviso afflusso di bus navetta, pullman sostitutivi e auto private

Il congestionamento degli scali “cuscinetto”

L’aeroporto di Comiso, ma soprattutto quelli di Palermo-Punta Raisi e Trapani-Birgi, vengono chiamati a riassorbire un volume di passeggeri per il quale non sono strutturati nei picchi stagionali.

Questo provoca saturazione dei terminal, ritardi a cascata sui voli già programmati negli aeroporti e difficoltà nella gestione di bagagli e assistenza a terra.

Il contraccolpo sul sistema turistico e ricettivo

I ritardi e le cancellazioni a catena generano un effetto “sabbia negli ingranaggi” per l’intera filiera turistica.

Gli ospiti in arrivo non riescono a raggiungere le strutture, mentre quelli in partenza occupano le stanze oltre il tempo previsto o rimangono bloccati nelle hall.

Le cancellazioni dell’ultimo minuto

L’incertezza sui rientri e sulle coincidenze spinge molti turisti a disdire escursioni e prenotazioni.

Il danno reputazionale per il “brand” Sicilia

L’incapacità strutturale di gestire le emergenze prevedibili (l’attività dell’Etna è un fenomeno naturale ricorrente) rischia di consolidare l’immagine di una destinazione vulnerabile.

La nodosa questione strutturale

La crisi dimostra come il sistema dei trasporti siciliano continui a operare senza un reale piano di continuità operativa intermodale.

L’assenza di un coordinamento centralizzato e di tariffe calmierate di emergenza per i trasporti sostitutivi lascia il passeggero in balia del mercato libero e dello “stato di necessità”. Un evento naturale trasformato in un’emergenza economica e sociale.

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