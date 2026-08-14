Attualità

Farage rieletto contro Mr. Spazzatura: e ora?

Tutti gli interrogativi sul post vittoria: le inchieste, la sua reputazione a rischio

di Elizabeth Costello - 14 Agosto 2026

Farage vince le suppletive a Clacton e “batte” Count Binface, ma il suo futuro politico resta un’incognita.

Farage batte Mr. Spazzatura

La vittoria di Nigel Farage alle elezioni suppletive per il seggio parlamentare di Clacton-on-Sea era ampiamente prevedibile. Soprattutto dopo che i principali partiti tradizionali (Laburisti e Conservatori) avevano deciso di boicottare il voto per protestare contro quella che è stata definita una “manovra-spettacolo”.

In assenza dei grandi partiti, la sfida principale per il leader di Reform UK si è trasformata in un confronto surreale con Count Binface. E’il candidato satirico interpretato dal comico Jon Harvey, noto per indossare un casco a forma di cestino della spazzatura e per la sua precedente incarnazione come Lord Buckethead.

E ora?

Nonostante il successo elettorale, la stampa britannica si injterroga sul suo futuro politico.

Perché il futuro di Farage resta precario?

Le ragioni dell’incertezza sul percorso del leader di Reform UK dipendono da diversi fattori politici, giudiziari e reputazionali. La necessità di dimettersi e indire una suppletiva a Clacton è scaturita dall’apertura di un’indagine della Commissione etica di Westminster su un finanziamento da 5 milioni di sterline accettato da un imprenditore privato dalla in Thailandia.

L’ombra di questa inchiesta resta pendente e rischia di portare a ulteriori sanzioni o all’incandidabilità.

Il boicottaggio dei partiti tradizionali

Vincere un’elezione in cui le forze politiche principali non hanno schierato candidati indebolisce il peso politico del risultato, trasformando la rielezione in una vittoria mutilata di legittimità istituzionale.

In più, il sistema uninominale britannico a turno unico (first-past-the-post) continua a penalizzare i partiti terzi privi di un radicamento territoriale diffuso. E rende difficile per la sua forza politica trasformare il consenso mediatico in una reale pattuglia parlamentare in grado di incidere.

I contraccolpi sulla sua reputazione

La decisione di ingaggiare una campagna elettorale ed eventi pubblici contro una figura goliardica come Count Binface — spinta dalla decisione dei ministri di deridere l’operazione — ha esposto Farage a una forte carica di scherno da parte dei media d’oltremanica.