Il concorso WinDesign di Enel progetta l’eolico del futuro

di Italpress - 19 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Turbine verticali, impianti a forma di fiore, torri rivestite di specchi, biplani aerodinamici e diapason sintonizzati col flusso del vento. Così il concorso WinDesign di Enel traccia il futuro dell’energia eolica, grazie a progetti che ripensano gli impianti nella forma estetica coniugandola all’efficienza produttiva e all’armonia con il territorio. Una risposta concreta al cosiddetto effetto nimby. Oggi al Maxxi sono stati premiati i tre vincitori del contest internazionale lanciato dal Gruppo per dare un nuovo volto all’energia del vento con proposte innovative e sostenibili. I premi sono stati consegnati dall’Amministratore Delegato del Gruppo Enel Flavio Cattaneo. “Powering the Future”, firmato da Mario Cucinella come designer e Robert Bird Group per la consulenza ingegneristica, è il progetto vincitore che ha sfruttato l’intuizione di una struttura verticale composta da ipnotiche vele ammainabili. Il secondo classificato è “WindBioma + WindBloom” di Hope Engineering, che invece ha puntato sulla suggestione di superfici riflettenti che raccolgono acqua a beneficio della fauna.

Al terzo posto c’è “LA3 + Aria”, progettata dallo studio di architettura TECTOO e dalla società ingegneristica Buromilan, che ha puntato su tecnologia e illuminazione e sulla riduzione dell’impatto visivo e dello sfruttamento del suolo. Sono stati assegnati inoltre tre premi speciali: “Design” all’architetta Queena Le con il progetto “Aeris + Bloom”; “Fattibilità Tecnico-Economica” a O’Sullivan Studio con le turbine “Horizon + Sylva” e infine “Innovazione e Sostenibilità” alle startup Etesias+Rithem con il progetto “Ecospire + Ecoline”. Lanciato da Enel a primavera 2025, WinDesign ha chiamato a raccolta studi di architettura, società di ingegneria, imprese, start-up, università e studenti a livello globale, con l’obiettivo di raccogliere idee innovative e soluzioni all’avanguardia, nell’ottica di un eventuale sviluppo futuro, per dare un nuovo look all’energia sostenibile.

