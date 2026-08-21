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Il generale e la tentazione dei sondaggi: ma la politica si misura alle urne

di Eleonora Manzo - 21 Agosto 2026

Alle suppletive di Reggio si gioca anche una partita più larga del seggio in palio, si misura la temperatura reale dei partiti, al netto delle discussioni di fondo sui sondaggi che hanno animato il dibattito estivo. E qui Roberto Vannacci torna protagonista con una presenza pubblica, in questa estate calda, costruita più sulla propria forza percepita che su una verifica reale nelle urne.

La domanda, politica prima ancora che personale, è semplice: Vannacci vuole misurarsi davvero con i voti, oppure preferisce restare sospeso in quella zona comoda in cui ci si bea dei sondaggi fino alle prossime Politiche?

Il punto non è negare che il generale abbia inciso. Ha inciso eccome, ha portato visibilità, ha intercettato un elettorato identitario, ha dato voce a una parte di destra che chiede toni netti, rottura, orgoglio.

E per il governo Meloni questo non è stato necessariamente un male, anzi, nel campo della maggioranza, ogni calamita capace di mobilitare consenso su temi di sicurezza, nazione e rappresentanza sociale finisce per allargare il perimetro complessivo del centrodestra. Ma una cosa è spostare il dibattito, altra è trasformare l’eco mediatico in consenso organizzato, stabile, ripetibile.

Per questo le suppletive contano. Perché costringono tutti a scendere dal piano astratto e a fare i conti con candidature, territori, classi dirigenti, astensione e preferenze reali. In un’elezione del genere non basta dominare i social o fare presenza sui giornali, bisogna portare persone al voto, convincerle, rappresentarle. È il banco di prova che separa il personaggio dal dirigente politico. E dunque il quesito su Vannacci resta lì, inevitabile.

Se la sua forza è così solida come viene raccontata, perché non trasformarla subito in una sfida piena, riconoscibile, contendibile? Perché non cercare una legittimazione politica che passi meno dai rilevamenti e più dalle urne?

In fondo, il rischio per chi vive di sovraesposizione è innamorarsi del riflesso. I sondaggi sono utili, orientano, segnalano umori, ti certificano una notorietà, ma non necessariamente una struttura. E Vannacci, fin qui, sembra muoversi proprio su questo terreno abbastanza centrale da pesare, non ancora abbastanza esposto da consumarsi in una verifica intermedia che potrebbe ridimensionarlo o, al contrario, consacrarlo davvero.

Nel centrodestra il tema interessa tutti. Fratelli d’Italia ha il dovere di restare il baricentro della coalizione, la Meloni sa che la forza si difende tenendo insieme identità, affidabilità e responsabilità istituzionale. In questo schema, Vannacci può essere una risorsa ma se aggiunge, meno se pretende di sostituire. In Forza Italia l’interesse è presidiare il voto moderato, europeista, amministrativo, quello meno sensibile agli strappi ma decisivo per rendere il centrodestra competitivo e credibile.

Nelle suppletive gli azzurri hanno dunque una postura chiara. Sì all’unità della coalizione, ma senza cedere all’idea che basti la provocazione permanente per vincere.

Speculare il discorso nel campo avversario. Il campo largo ha bisogno delle suppletive per dimostrare di essere qualcosa di più di una formula da convegno. Anche lì i sondaggi rischiano di illudere. Sommare sigle sulla carta è facile, trasformarle in un elettorato coerente molto meno. A Reggio, per le opposizioni, la vera sfida è mostrare che l’anti-melonismo da solo non basta e che esiste una proposta competitiva, non un cartello elettorale assemblato contro qualcuno.

E allora il punto politico resta netto. Se Vannacci vuole diventare un protagonista strutturale della destra italiana, prima o poi dovrà scegliere il terreno più scomodo e più serio: quello del voto vero. Fino ad allora, continuerà a occupare uno spazio rumoroso ma ambiguo, visibile ma non del tutto verificato.

Le suppletive di Reggio, proprio per questo, valgono più del loro peso numerico: ricordano che in politica, prima o poi, i sondaggi devono inchinarsi alle urne.

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