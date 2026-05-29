Cultura & Spettacolo

Il libro: “I Misteri della Storia” di Domenico Vecchioni

di Anna Tortora - 29 Maggio 2026

Esistono zone d’ombra, nelle pieghe del tempo, che resistono al chiarore della verità ufficiale. Sono quegli interstizi in cui il fatto storico sfuma nella leggenda, dove il documento tace e l’immaginazione corre. In questo territorio di confine si muove con passo sicuro Domenico Vecchioni nel suo nuovo libro “I Misteri della Storia”, un’opera che non si limita a catalogare l’insolito, ma lo seziona con la precisione di un chirurgo e la classe di un ambasciatore.

L’incipit del volume è un manifesto visivo: l’occhio che invita a guardare oltre, inciso in copertina, non è un semplice vezzo grafico, ma un’esortazione metodologica. L’autore ci sfida a non restare sulla superficie della cronaca, a non accontentarci del riflesso rassicurante delle verità tramandate.

Quell’occhio ci ricorda che la Storia si legge e si interroga. Significa avere il coraggio di sollevare la coltre di polvere dai fascicoli di Scotland Yard per scorgere l’ombra di Jack lo Squartatore, o di non fermarsi al silenzio della Mary Celeste, cercando risposte concrete tra i vapori d’alcol nelle sue stive. Ma chi è l’uomo che ci guida in questo labirinto? Domenico Vecchioni è un diplomatico di lungo corso che ha servito l’Italia in piazze cruciali come Madrid, Nizza e Cuba.

Già ambasciatore e Console generale, Vecchioni ha trascorso una vita tra i corridoi felpati della diplomazia e le stanze dell’intelligence; una forma mentis che gli permette di maneggiare i segreti di Stato e le trame internazionali con una competenza che pochi saggisti possono vantare.

È questa sua natura di “uomo delle istituzioni” a rendere il libro così credibile: egli analizza il passato con l’occhio di chi sa come si scrive (e come si nasconde) la verità nei palazzi del potere, distinguendo con colpo sicuro tra il depistaggio e il fatto documentato. Il saggio si divide con rigore scientifico tra “Misteri risolti” e “Misteri irrisolti”.

Nella prima parte, l’autore opera una necessaria pulizia storiografica, portando prove che smentiscono secoli di dicerie: dalla tragica fine di Émile Zola, indagata non come banale incidente domestico ma come possibile e spietato delitto politico legato all’Affare Dreyfus, alla conferma definitiva sulla sorte di Luigi XVII, il “re perduto” il cui cuore ha finalmente parlato attraverso il DNA.

Splendida è la ricostruzione dell’epopea di Champollion, l’uomo che “fece parlare le pietre”, trasformando segni muti in una voce viva e restituendo all’Egitto la sua narrazione millenaria contro ogni scetticismo accademico. Ma è quando si entra nel territorio dell’inspiegato — dai messaggi indecifrati nel deserto di Nazca al labirintico Manoscritto Voynich, fino ai misteriosi spari di Mayerling e alla malinconica fine di Ludwig di Baviera, il “re delle favole” — che la scrittura di Vecchioni sprigiona il suo fascino magnetico. La prosa è colta, asciutta, priva di ogni sensazionalismo gridato; è la voce di chi sa che la verità risiede spesso un millimetro più in là di dove si ferma lo sguardo distratto della massa.

L’ambasciatore non si limita a esporre i fatti: ci insegna a sospettare dell’ovvio, trasformando ogni capitolo in una lezione di analisi critica della realtà. “I Misteri della Storia” è un elogio del dubbio e della ricerca incessante. Un’opera che ci restituisce il gusto dell’indagine pura, ricordandoci che la Storia è un enigma che non finisce mai di interrogarci.

Vecchioni nobilita la saggistica divulgativa, invitandoci a farsi detective del passato per capire che la Storia è un corpo vivo che attende, con infinita pazienza, di essere compreso.