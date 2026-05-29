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Cultura & Spettacolo

Il libro: “I Misteri della Storia” di Domenico Vecchioni

di Anna Tortora -

Esistono zone d’ombra, nelle pieghe del tempo, che resistono al chiarore della verità ufficiale. Sono quegli interstizi in cui il fatto storico sfuma nella leggenda, dove il documento tace e l’immaginazione corre. In questo territorio di confine si muove con passo sicuro Domenico Vecchioni nel suo nuovo libro “I Misteri della Storia”, un’opera che non si limita a catalogare l’insolito, ma lo seziona con la precisione di un chirurgo e la classe di un ambasciatore.

L’incipit del volume è un manifesto visivo: l’occhio che invita a guardare oltre, inciso in copertina, non è un semplice vezzo grafico, ma un’esortazione metodologica. L’autore ci sfida a non restare sulla superficie della cronaca, a non accontentarci del riflesso rassicurante delle verità tramandate.

Quell’occhio ci ricorda che la Storia si legge e si interroga. Significa avere il coraggio di sollevare la coltre di polvere dai fascicoli di Scotland Yard per scorgere l’ombra di Jack lo Squartatore, o di non fermarsi al silenzio della Mary Celeste, cercando risposte concrete tra i vapori d’alcol nelle sue stive. Ma chi è l’uomo che ci guida in questo labirinto? Domenico Vecchioni è un diplomatico di lungo corso che ha servito l’Italia in piazze cruciali come Madrid, Nizza e Cuba.

Già ambasciatore e Console generale, Vecchioni ha trascorso una vita tra i corridoi felpati della diplomazia e le stanze dell’intelligence; una forma mentis che gli permette di maneggiare i segreti di Stato e le trame internazionali con una competenza che pochi saggisti possono vantare.

È questa sua natura di “uomo delle istituzioni” a rendere il libro così credibile: egli analizza il passato con l’occhio di chi sa come si scrive (e come si nasconde) la verità nei palazzi del potere, distinguendo con colpo sicuro tra il depistaggio e il fatto documentato. Il saggio si divide con rigore scientifico tra “Misteri risolti” e “Misteri irrisolti”.

Nella prima parte, l’autore opera una necessaria pulizia storiografica, portando prove che smentiscono secoli di dicerie: dalla tragica fine di Émile Zola, indagata non come banale incidente domestico ma come possibile e spietato delitto politico legato all’Affare Dreyfus, alla conferma definitiva sulla sorte di Luigi XVII, il “re perduto” il cui cuore ha finalmente parlato attraverso il DNA.

Splendida è la ricostruzione dell’epopea di Champollion, l’uomo che “fece parlare le pietre”, trasformando segni muti in una voce viva e restituendo all’Egitto la sua narrazione millenaria contro ogni scetticismo accademico. Ma è quando si entra nel territorio dell’inspiegato — dai messaggi indecifrati nel deserto di Nazca al labirintico Manoscritto Voynich, fino ai misteriosi spari di Mayerling e alla malinconica fine di Ludwig di Baviera, il “re delle favole” — che la scrittura di Vecchioni sprigiona il suo fascino magnetico. La prosa è colta, asciutta, priva di ogni sensazionalismo gridato; è la voce di chi sa che la verità risiede spesso un millimetro più in là di dove si ferma lo sguardo distratto della massa.

L’ambasciatore non si limita a esporre i fatti: ci insegna a sospettare dell’ovvio, trasformando ogni capitolo in una lezione di analisi critica della realtà. “I Misteri della Storia” è un elogio del dubbio e della ricerca incessante. Un’opera che ci restituisce il gusto dell’indagine pura, ricordandoci che la Storia è un enigma che non finisce mai di interrogarci.

Vecchioni nobilita la saggistica divulgativa, invitandoci a farsi detective del passato per capire che la Storia è un corpo vivo che attende, con infinita pazienza, di essere compreso.

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