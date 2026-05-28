Attualità

L’ultima lettera (all’asta) di Lady Diana Spencer

La missiva scritta durante il viaggio di nozze: "Che meraviglia essere sposati"

di Cristiana Flaminio - 28 Maggio 2026

Spunta all’asta una (nuova) lettera di Diana Spencer. Fu scritta durante la luna di miele, ai tempi del matrimonio con l’allora principe di Galles, attuale Re Carlo III di Inghilterra. Ed era stata indirizzata a una cara amica d’infanzia a cui la futura Lady Diana aveva voluto raccontare tutta la sua felicità per un viaggio di nozze che si annunciava già meraviglioso. Tante cose, poi, sarebbero accadute. Ma, a quell’epoca, nessuno poteva immaginarle. Nemmeno lei.

La lettera di Diana Spencer all’asta

Era l’estate del 1981. Il matrimonio dell’anno, anzi del secolo, si era concluso da poco. Il principe Carlo e Diana Spencer, finalmente sposi, erano pronti a partire per un lunghissimo viaggio di nozze. Che si sarebbe consumato a bordo dello yacht reale Britannia. Una nave che, poi, avrà un significato profondo pure per la nostra storia recente ma questo, per il momento, non c’entra. Diana scriveva all’amica Katherine Hanbury di sentirsi felice: “Ora siamo in Scozia e ci resteremo fino alla fine di ottobre, per noi è una vera gioia: è meraviglioso essere sposati”.

Non solo la missiva

La lettera firmata da Diana Spencer è datata 27 settembre 1981. Era stata scritta a Balmoral, proprio in Scozia. Adesso, dopo un viaggio lunghissimo e dopo essere rimasta per anni e anni custodita gelosamente in un cassetto, sarà battuta all’asta. Non sarà l’unico pezzo del lotto che verrà proposto all’incanto, il 17 luglio prossimo. Insieme alla missiva, come riportano i media britannici, pure cimeli rari che sono appartenuti proprio a Lady D. Un mito che non muore. Mai.