Attualità

Il matrimonio low cost da Ikea tra mobili e design

Da sabato le prime quindici coppie attese al sì in cinque store

di Elizabeth Costello - 27 Maggio 2026

Matrimonio low cost da Ikea: come sposarsi in negozio tra mobili e design. Il concetto di “casa” si fonde ufficialmente con quello di “famiglia” nel modo più letterale possibile.

L’ultima trovata di Ikea

Ikea, il colosso svedese dell’arredamento celebre in tutto il mondo per i suoi mobili in kit e le sue iconiche polpette svedesi, ha annunciato una svolta radicale che punta a conquistare i Millennials e la Generazione Z: l’organizzazione di matrimoni low cost direttamente all’interno dei propri punti vendita.

A partire da sabato, cinque negozi selezionati in Svezia apriranno le porte a quindici coppie pronte a scambiarsi le promesse nuziali tra scaffali, salotti espositivi e cucine componibili.

Gli store scandinavi coinvolti nel progetto pilota sono quelli di Malmö, Linköping, Jönköping, Uddevalla e Karlstad. Ciascun punto vendita ospiterà un massimo di tre cerimonie civili nell’arco della giornata.

Il matrimonio low cost

Come spiegato da Martina Bjuvenius, Interior Design Manager di Ikea Svezia, l’iniziativa mira a ridefinire il concetto di unione, offrendo un’ambientazione unica per creare ricordi indelebili senza il peso economico delle cerimonie tradizionali. La catena d’arredamento trasformerà i propri spazi in veri e propri scenari nuziali e, al termine del rito civile officiato da un funzionario abilitato, offrirà ai novelli sposi un pranzo con un menù estivo firmato dal brand e un regalo speciale.

Leggi anche Matrimonio in crisi, ci si sposa meno

L’evento è completamente gratuito per i futuri coniugi, che dovranno semplicemente farsi carico della burocrazia ufficiale. Le linee guida svedesi richiedono infatti la presentazione della hindersprövning (l’autorizzazione al matrimonio rilasciata dall’Agenzia delle Entrate svedese), un documento d’identità valido e la presenza di due testimoni maggiorenni. Nello store di Malmö, ad esempio, la cerimonia si terrà nell’area ristorante e le coppie potranno invitare fino a venti ospiti.

Con questa mossa, il colosso svedese — che conta oltre 460 negozi fisici in 62 mercati globali — risponde in modo originale alla crescente domanda di cerimonie minimaliste ed economicamente accessibili, dimostrando che il design democratico può applicarsi anche al giorno più importante della vita.