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Roland Garros, Naomi Osaka in oro, l’abito che mette a nudo il vero problema del tennis

Naomi Osaka accende il Roland Garros con un look d’oro che divide il pubblico e rivela quanto il tennis fatichi ancora ad accettare libertà, modernità ed espressione personale.

di Gianluca Pascutti - 27 Maggio 2026

Naomi Osaka ha impiegato pochi secondi per trasformare il suo rientro al Roland Garros in un manifesto culturale. Prima del match d’esordio sul Suzanne-Lenglen, la quattro volte campionessa Slam è apparsa con un mantello nero cerimoniale e un corpetto strutturato, firmati dal designer svizzero Kevin Germanier, per poi svelare un abito da gioco oro interamente ricoperto di paillettes, realizzato in collaborazione con il suo sponsor tecnico. Un look pensato per scintillare come la Tour Eiffel di notte, come lei stessa ha spiegato, ma che ha finito per illuminare soprattutto i limiti di un ambiente ancora profondamente conservatore.

L’abito oro e la paura di “disturbare”

Il dettaglio più rivelatore è che Naomi Osaka aveva portato con sé due completi di riserva, più tradizionali, nel caso in cui l’arbitro avesse ritenuto l’abito troppo vistoso o distraente. Un gesto che racconta meglio di qualsiasi dichiarazione quanto il tennis resti ossessionato dal controllo dell’immagine, soprattutto quando si tratta di donne. Il mantello e il corpetto di Germanier, ottenuti riciclando capi da competizione precedenti, univano alta moda e sostenibilità; l’abito oro, invece, portava in campo il linguaggio delle passerelle, senza rinunciare alla funzionalità tecnica richiesta da un match dello Slam. Naomi Osaka ha spiegato di “parlare attraverso i vestiti”, di usare lo stile come estensione della propria personalità. In uno sport che per decenni ha imposto codici estetici rigidi, questa scelta diventa automaticamente politica.

Reazioni tra entusiasmo e moralismo

La risposta del pubblico e dei social è stata immediata e spaccata. Da una parte, chi ha celebrato Osaka come icona di moda e di libertà espressiva, sottolineando la coerenza con il suo percorso di atleta che non ha mai avuto paura di esporsi su temi sociali e identitari. Dall’altra, una pioggia di critiche, abito “troppo vistoso”, “non adatto a un campo da tennis”, “mancanza di rispetto per la tradizione”. Molti commenti hanno rivelato un sottotesto chiaramente sessista, ciò che in altri sport viene letto come spettacolo e showmanship, nel tennis femminile viene ancora percepito come eccesso, capriccio, provocazione. Il messaggio implicito è che una giocatrice debba restare elegante, sobria, quasi invisibile, per non “rubare la scena” al gioco.

Un tennis fermo nel tempo mentre gli altri sport corrono

Il caso di Naomi Osaka arriva in un momento in cui altri sport hanno già integrato moda, intrattenimento e personal branding nel loro DNA. Nel basket, nel calcio, perfino nella Formula 1, l’ingresso allo stadio o al paddock è diventato una passerella codificata, parte integrante del racconto sportivo. Nel tennis, invece, ogni deviazione dal canone viene ancora trattata come un’eresia. La rigidità non riguarda solo il colore o il taglio dei completi, ma un’idea di “rispetto” legata a codici antiquati, spesso applicati con maggiore severità alle donne rispetto agli uomini. L’abito oro di Osaka non ha infranto regolamenti tecnici, ma ha infranto un non detto culturale, il tennis deve restare sobrio, composto, quasi aristocratico.

Perché l’abito di Osaka è più di un semplice look

Al di là dell’estetica, l’episodio mette a nudo una tensione profonda. Da una parte, uno sport che vuole parlare a un pubblico giovane, globale, digitale, dall’altra, un sistema di regole non scritte che continua a frenare ogni forma di sperimentazione. L’ex numero uno al mondo con il suo mantello nero riciclato e il suo abito oro a paillettes, ha mostrato che il tennis può essere contemporaneamente tradizione e spettacolo, performance sportiva e performance visiva. Il vero punto non è se l’abito piaccia o meno, ma perché un vestito riesca ancora a scatenare un dibattito così acceso. Finché un look farà più rumore di una vittoria in tre set, vorrà dire che il tennis non ha ancora completato il proprio passaggio nel presente. Paradossalmente, un abito d’oro è servito a mostrare quanto questo sport, sotto la superficie perfetta dei suoi campi, sia ancora sorprendentemente arretrato.