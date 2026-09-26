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Il ministro Pichetto Fratin inaugura la mostra “Acqua, biodiversità e paesaggio” il 29 settembre a Roma

di Italpress - 26 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sarà il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin a inaugurare, martedì 29 settembre alle ore 11:30, al Roma Convention Center – La Nuvola (Concourse, Piano 0), il percorso espositivo fotografico multimediale “Acqua, biodiversità e paesaggio. Un viaggio attraverso le Aree Protette d’Italia” nell’ambito dell’EuroMediterranean Water Forum, in programma a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026.

La mostra è promossa da UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP) e Fondazione UniVerde, con l’adesione del One Water Committee Italy, e gode del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il percorso riunisce 50 immagini dedicate all’acqua, alla biodiversità e ai paesaggi custoditi dalle Aree Protette d’Italia, selezionate tra le fotografie candidate al concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra”. Un racconto per immagini della straordinaria varietà del patrimonio naturale italiano – dai fiumi ai laghi, dalle zone umide agli ambienti salmastri e costieri – che accompagna l’osservatore alla scoperta del profondo legame tra risorsa idrica, ecosistemi, specie e paesaggi protetti. Il contest “Obiettivo Terra”, pronto al lancio della XVIII edizione, è dedicato proprio alla valorizzazione del patrimonio ambientale custodito dalle Aree Protette italiane e comprende oggi anche siti Natura 2000, Riserve della Biosfera e Geoparchi UNESCO.

Partner dell’iniziativa sono EUR S.p.A., Acque del Sud S.p.A. e ANBI. Organizzazioni sostenitrici sono Utilitalia, Federparchi – Europarc Italia e Società Geografica Italiana.

All’inaugurazione saranno presenti Miguel de França Doria (Direttore UNESCO WWAP); Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde); Maria Spena (Presidente One Water Committee Italy); Enrico Gasbarra (Presidente EUR S.p.A.); Luigi Giuseppe Decollanz (Presidente Acque del Sud S.p.A.); Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI); Annamaria Barrile (Direttore Generale Utilitalia); Francesco Carlucci (Direttore Federparchi); Silvia Stecconi (Vice Segretario Generale Società Geografica Italiana).

L’esposizione si inserisce nel programma ufficiale dell’EuroMediterranean Water Forum, appuntamento internazionale dedicato al confronto tra istituzioni, comunità scientifica, operatori economici e società civile sulle sfide legate alla gestione sostenibile dell’acqua nel Mediterraneo.

– foto locandina Fondazione Univerde –

(ITALPRESS).