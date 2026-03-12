Attualità

Il mistero del nuovo segnale stradale: multe a raffica

Cosa impone il segnale che sta facendo impazzire gli automobilisti in tutta Europa

di Pietro Pertosa - 12 Marzo 2026

Ci mancava solo il nuovo segnale stradale misterioso: un rombo bianco su fondo blu è il mistero delle strade europee. Un mistero che, però, va svelato perché chi non lo rispetterà rischia sanzioni salatissime fino a 200 euro. Almeno in Spagna. È un problema perché del nuovo segnale, in Europa, non sapeva praticamente niente nessuno. Ma si tratta di un’indicazione che va rispettata per evitare di finire a dover sganciare decine e decine di euro di multa e magari, chissà, rinunciare ai punti della patente.

Il mistero del nuovo segnale stradale

Un rombo bianco su sfondo blu. Il nuovo segnale stradale è un rebus. Che significa? Che sta a indicare? Semplice. È un’indicazione che “riserva” una corsia specifica della carreggiata a una categoria particolare di veicoli. Quelli definiti “ad alta occupazione”. Insomma, quelle auto a bordo delle quali stiano viaggiando almeno due o tre persone, a seconda poi dei regolamenti nazionali. Si tratta di un’indicazione che “importiamo” pari pari dal Nord America, negli Stati Uniti e in Canada è molto diffusa. Così come l’obiettivo di evitare che le persone viaggino da sole, incentivando così gli spostamenti comuni e tentando di abbassare il numero di auto e mezzi che ingolfano, ogni giorno, le strade delle metropoli. Ieri americane, da adesso pure quelle europee.

Emissione basse e passeggeri

Ma c’è pure un’altra indicazione da rispettare. Il nuovo segnale stradale indicherebbe inoltre che la corsia riservata, solitamente quella più a sinistra della carreggiata, può essere imboccata e percorsa solo da auto e mezzi elettrici o a basse emissioni. In altri casi è consentito il transito ai mezzi che trasportano disabili o persone che abbiano problemi di mobilità ridotta. C’è la questione dei segnali luminosi, poi. Alcuni rombi, a differenza degli altri, si accendono e spengono. Ciò vuol dire che, a “rombo acceso” la corsia risulta riservata. Se spento, invece, è accessibile a chiunque.