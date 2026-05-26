Sport

TAPPE IN TAVOLA, IL GIRO D’ITALIA IN CUCINA

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola:, a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

di Gianluca Pascutti - 26 Maggio 2026

Il Giro d’Italia 2026 raccontato anche a tavola: a ogni tappa un piatto tipico per trasformare il viaggio in un assaggio di tradizione

Seguiamo il Giro d’Italia 2026 non solo con le ruote ma anche con il gusto! A ogni tappa, scendiamo in cucina per scoprire una ricetta tipica della città ospitante. Perché ogni salita merita una forchettata, e ogni traguardo… un boccone di tradizione!

Sedicesima Tappa del Giro d’Italia

26 maggio da Bellinzona a Carì 113 km

Bellinzona è la capitale del Canton Ticino e la porta d’ingresso alle Alpi svizzere. La città è celebre per i suoi tre castelli medievali — Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro — dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le sue mura e torri raccontano secoli di storia tra Lombardia e Svizzera, crocevia di culture e commerci. Il centro storico, elegante e raccolto, conserva atmosfere italiane e precisione elvetica. Bellinzona è un luogo dove la pietra incontra la luce, e la tradizione alpina si fonde con la raffinatezza mediterranea. Dopo la Bulgaria il Giro d’Italia sconfina nuovamente con questa tappa Svizzera.

Ed è proprio qui, tra strade, profumi e storie di questa città, che nasce il piatto che la rappresenta meglio.

Polenta e brasato al Merlot ticinese – un piatto robusto e autentico

Ingredienti per 4 persone :

800 g di manzo (cappello del prete)

1 bottiglia di Merlot ticinese

1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano

2 foglie di alloro

1 rametto di rosmarino

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

40 g di burro

Sale e pepe

300 g di farina di mais per polenta

1,2 l di acqua

Preparazione

Rosola la carne in olio e burro, poi aggiungi le verdure tritate.

Versa il Merlot e aggiungi gli aromi.

Copri e cuoci a fuoco basso per 2 ore, finché il brasato è tenero.

Prepara la polenta mescolando la farina di mais in acqua bollente salata per circa 45 minuti.

Servi la polenta morbida con il brasato e il suo sugo scuro e profumato.