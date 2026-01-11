Torino

Il Piemonte in Vaticano con la Protezione civile per l’udienza di Papa Leone XIV

di Redazione - 11 Gennaio 2026

Tra i numerosi volontari della Protezione civile giunti da ogni parte d’Italia che ieri hanno preso parte alla speciale udienza in Vaticano con Papa Leone XIV era presente anche una delegazione piemontese. Il gruppo, formato da 11 volontari, rappresentava gli otto Coordinamenti regionali della Protezione civile ed era affiancato da un esponente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e da un funzionario della Regione Piemonte.

L’incontro, che si è svolto nell’Aula Paolo VI, è stato un momento dedicato a tutti coloro che, durante il Giubileo 2025 e in molte altre emergenze e iniziative solidali, hanno garantito un contributo essenziale nelle attività di accoglienza, assistenza e supporto ai pellegrini e alla cittadinanza.

La partecipazione del Piemonte ha voluto sottolineare l’impegno costante, la competenza e il forte senso del dovere che contraddistinguono il sistema regionale di Protezione civile, qualità che sono state riconosciute anche dal Santo Padre come esempio concreto di solidarietà e responsabilità civica.

«È stata un’altra occasione di orgoglio per la nostra Protezione civile, che non manca mai di essere presente ogni volta in cui è necessario affrontare un’emergenza o partecipare alla gestione di un grande evento», sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, ricordando «che tante volte i nostri volontari e i nostri operatori sono andati in soccorso di chi era in difficoltà ovunque nel mondo ci fosse bisogno, mettendo in pratica quello che è il concetto più alto di fratellanza e di dono mettendo al servizio la propria professionalità e il proprio tempo».

