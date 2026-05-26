Terrore nella villa di Alain Prost. Il campione di F1 aggredito e rapinato in casa
L’ex campione di Formula 1 è stato aggredito nella sua villa di Nyon da una banda entrata in casa all'alba.
Una mattina qualunque si è trasformata in un incubo per Alain Prost, 71 anni, quattro volte campione del mondo di Formula 1, aggredito e rapinato nella sua villa in Svizzera. L’assalto è avvenuto nelle prime ore del giorno, quando un gruppo di uomini incappucciati ha fatto irruzione nell’abitazione sorprendendo l’ex pilota e i familiari presenti. La dinamica è quella di un’azione rapida, violenta e pianificata, condotta da una banda che conosceva chiaramente la disposizione della casa e le abitudini della famiglia.
Il trauma cranico e lo choc
Durante la colluttazione, i rapinatori colpiscono Prost alla testa e gli provocano un trauma cranico lieve, che richiede cure immediate. Le sue condizioni fisiche restano sotto controllo, mentre lo choc emotivo cresce e diventa subito significativo. L’irruzione in pieno giorno, la violenza dell’azione e la presenza dei familiari hanno amplificato l’impatto psicologico dell’episodio, tanto da rendere necessario il supporto di specialisti.
La cassaforte svuotata sotto minaccia
Uno dei figli dell’ex pilota è stato costretto dai rapinatori ad aprire la cassaforte di famiglia. La banda ha portato via un bottino descritto come molto consistente, anche se la stima ufficiale non è stata ancora comunicata. Gli investigatori stanno verificando l’inventario degli oggetti sottratti, ma tra le ipotesi più accreditate c’è quella che i malviventi puntassero a beni di alto valore, probabilmente orologi e oggetti di lusso custoditi nella villa.
Indagini a cavallo del confine
La polizia cantonale ha avviato un’operazione su larga scala, con pattuglie, controlli stradali e collaborazione con le autorità francesi. L’ipotesi che la banda abbia lasciato la Svizzera subito dopo il colpo è considerata plausibile. Al momento non risultano arresti, ma l’inchiesta è in pieno sviluppo e gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio utile, dalle telecamere di sorveglianza ai movimenti sospetti registrati nei giorni precedenti.
Prost lascia la Svizzera dopo l’aggressione
Dopo le cure e gli accertamenti, Prost ha lasciato la villa per raggiungere una località più sicura, lontano dal luogo dell’aggressione. Per il “Prof” della Formula 1, abituato a gestire la pressione delle piste, questa volta la sfida è stata contro una violenza improvvisa e inaspettata, entrata nella sua casa senza preavviso. Le indagini proseguono, mentre la famiglia cerca di ritrovare serenità dopo un episodio che ha scosso profondamente la loro quotidianità.
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