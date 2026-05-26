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Acqua a 7 euro, nelle città turistiche scoppia l’emergenza prezzi con l’arrivo del caldo

Con l’aumento delle temperature e l’afflusso record di turisti, il costo dell’acqua in bottiglia nelle città italiane raggiunge livelli mai visti

di Gianluca Pascutti - 26 Maggio 2026

L’arrivo del gran caldo nelle principali città turistiche italiane sta facendo esplodere il costo dell’acqua in bottiglia, con punte che raggiungono 7 euro per una semplice naturale da 0,5 litri. Un fenomeno che si ripete ogni estate ma che quest’anno appare più marcato, complice l’aumento dei flussi turistici e la pressione sulle aree più frequentate. Il risultato è un cortocircuito tra domanda altissima, margini elevati e scarsa regolamentazione dei prezzi al dettaglio. Approfondire il tema dei prezzi dell’acqua permette di capire quanto il fenomeno sia strutturale.

Perché l’acqua costa così tanto

Il prezzo dell’acqua in bottiglia non è soggetto a limiti specifici, ogni esercente può fissare il costo che ritiene opportuno. Nelle zone ad alta densità turistica, centri storici, lungomari, aree monumentali, l’acqua diventa un bene da pagare caro e chi ha caldo la compra comunque. A questo si aggiungono costi di gestione più alti e una strategia commerciale che punta a massimizzare i ricavi nei periodi di picco. Analizzare le dinamiche turistiche aiuta a comprendere perché il fenomeno si concentra in poche aree.

Acqua del rubinetto: cosa possono fare bar e ristoranti

Molti cittadini si chiedono se bar e ristoranti possano rifiutarsi di servire acqua del rubinetto. La risposta è sì, non esiste un obbligo nazionale che imponga agli esercizi pubblici di offrire acqua naturale di rete gratuitamente o a pagamento, salvo specifiche normative locali. Alcuni Comuni hanno introdotto regolamenti che incentivano o impongono la disponibilità di acqua microfiltrata, ma si tratta di eccezioni.

Le alternative per i cittadini

Con i prezzi in aumento, molti turisti e residenti si affidano alle fontanelle pubbliche, alle case dell’acqua e ai punti di rifornimento installati in molte località. In molte città italiane la rete idrica è controllata e monitorata, con standard di qualità elevati. Portare con sé una borraccia e ricaricarla durante la giornata resta la soluzione più economica e sostenibile. Valutare le soluzioni sostenibili aiuta a ridurre l’impatto economico e ambientale.

Un tema che tornerà ogni estate

L’aumento del prezzo dell’acqua in bottiglia è destinato a ripresentarsi con regolarità, soprattutto nelle località più affollate. Senza una regolamentazione nazionale o un intervento strutturale, il mercato continuerà a muoversi liberamente, con oscillazioni anche molto marcate. Il tema resta centrale per chi si occupa di turismo, consumi e diritti dei cittadini.