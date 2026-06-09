Economia

Il risiko bolle, Milano vola: Borsa (già) oltre 51mila punti

L'annuncio di Messina mette il turbo a Piazza Affari, Unipol guida i rialzi

di Cristiana Flaminio - 9 Giugno 2026

Il risiko bancario spinge la Borsa di Milano: pronti via e siamo già vicinissimi a segnare nuovi record e supera da subito la soglia dei 51mila punti. È una buona, anzi ottima, giornata per gli investitori a piazza Affari. L’offerta di Intesa su Mps, che si aggiunge alla proposta recapitata a Rocca Salimbeni da Banco Bpm per una fusione tra pari, spinge verso l’alto le contrattazioni. E, nonostante le (ovvie) smentite di prammatica chi vede lievitare, letteralmente, il valore delle proprie azioni è Generali che per la prima volta supera la quotazione dei 40 euro.

Il risiko bolle, la Borsa vola: oltre 51mila punti

Ma non è solo il Leone a godere gli effetti tonificanti delle mosse avanzate da Cà del Sass su Mps. Il risiko fa bene alla Borsa e fa aumentare il valore di buona parte degli attori coinvolti. Monte dei Paschi stessa in apertura vede i suoi titoli salire dell’1,5%. Intesa, poi, viene premiata con un +1,48%. Ottima la performance di Unipol che mette a referto un eloquente +4,1 per cento che poi cresce ancora fino a raggiungere il 6,14%. Il titolo migliore in termini di prestazioni. Che supera, seppur leggermente, la prestazione della controllata Bper Banca inizialmente al +3,9% poi balzata al 4,32%. Se l’operazione annunciata da Carlo Messina andasse in porto, Unipol tramite Bper metterebbe le mani su 635 filiali dell’istituto senese. Ma, dall’altra parte del tavolo, si difende benissimo pure Banco Bpm con un eloquente +1,8%.

Non solo banche, c’è altro

Naturalmente c’è pure Mediobanca, l’altra grandissima protagonista del risiko bancario, che fa faville in Borsa: ora è in aumento del 3,26%. Ma non solo banche. O meglio, non solo quelle coinvolte nelle ultime operazioni miliardarie. C’è pure Poste Italiane che mette a referto un importante aumento delle contrattazioni che fa salire il valore delle sue azioni del 3,6%. Poste, da parte sua, aveva già lanciato un’Opas su Tim. Male, invece, gli energetici. Mentre, in Europa, la situazione non è altrettanto frizzante come a Milano. Senza risiko, non c’è Borsa che voli.