Attualità

Il ritorno de “I Cesaroni”: dove, quando, le novità

Dodici puntate dedicate alla memoria di Antonello Fassari

di Dave Hill Cirio - 14 Aprile 2026

Una foto di scena de I Cesaroni - il ritorno, con la regia di Claudio Amendola che torna a vestire anche i panni del capo famiglia, Giulio. La serie torna in tv dopo dieci anni, in onda da ieri

Da ieri non è più una suggestione: I Cesaroni è tornata davvero in TV. La nuova stagione, “Il ritorno”, ha debuttato il 13 aprile riportando il pubblico nella sua casa naturale, la Garbatella, con Roma ancora una volta protagonista silenziosa ma decisiva. Dieci anni dopo la prima delle sei fortunate stagioni già andate in onda fino a otto anni fa.

I Cesaroni, la ripartenza

La serie riparte su Canale 5 con dodici episodi e una struttura più compatta rispetto al passato, ma senza rinnegare la sua identità. È un ritorno costruito per funzionare oggi, non solo per vivere di nostalgia. Claudio Amendola guida il progetto anche dietro la macchina da presa, tenendo insieme i volti storici e una nuova generazione di personaggi che spinge la storia in avanti.

In memoria di Antonello

Il punto più delicato resta però legato a Antonello Fassari. Storico volto di Cesare, scomparso il 5 aprile dell’anno scorso quando già cresceva l’attesa del ritorno della serie.

Non è quindi una “uscita di scena” scritta, ma una perdita reale che ha costretto la produzione a ripensare parte della storia. La sua assenza segna profondamente il tono del racconto, che inevitabilmente diventa più maturo e meno spensierato.

I retroscena

Attorno al ritorno non sono mancati i retroscena. Alcune assenze eccellenti nel cast derivano da scelte personali e da equilibri mai del tutto ricomposti dopo anni, mentre altri ritorni sorprendono e riaprono percorsi rimasti sospesi. È proprio questo mix, tra ciò che manca e ciò che cambia, a definire davvero il senso di questa nuova stagione.

“I Cesaroni – Il ritorno” parte da ieri, ma non guarda indietro con nostalgia cieca. Prova piuttosto a capire cosa resta di quella famiglia, oggi, dopo tutto quello che è successo davvero.