Il ritorno dei Litfiba, Quarant’anni Di 17 Re Tour 2026

Piero Pelù, Antonio Aiazzi, Ghigo Renzulli e Gianni Maroccolo tutti assieme nuovamente per i Quarant’anni Di 17 Re

di Gianluca Pascutti - 16 Gennaio 2026

I Litfiba tornano al centro della scena musicale italiana con un annuncio che ha già acceso l’entusiasmo dei fan. La storica formazione fiorentina, simbolo di un’epoca e di un modo di intendere la new wave e il rock che hanno segnato più generazioni, si prepara a rimettere piede sui palchi a fine giugno. Una notizia che non è passata inosservata e che ha immediatamente scatenato una corsa al biglietto.

Una reunion che guarda alla storia

Il tour, costruito attorno al leggendario album 17 Re, riporterà sul palco la vecchia formazione, quella che contribuì a definire l’identità sonora della band, Piero Pelù, Antonio Aiazzi, Ghigo Renzulli e Gianni Maroccolo.

L’operazione non nasce come semplice nostalgia, ma come celebrazione di un percorso artistico che continua a essere percepito come un riferimento. L’album, pubblicato nel 1986, spegnerà le sue quaranta candeline. Un doppio disco, secondo tassello della trilogia delle vittime del potere, incastonato tra Desaparecido e Litfiba 3. Un progetto che, ancora oggi, viene considerato uno dei momenti più alti della loro produzione.

Un ritorno attesissimo dal pubblico

La risposta dei fan è stata immediata. La reunion è stata accolta con un entusiasmo che conferma quanto il nome Litfiba continui a esercitare un fascino potente. In pochi giorni sono stati venduti oltre 50.000 biglietti, un dato che testimonia la forza di un marchio musicale capace di attraversare i decenni senza perdere rilevanza. Le venti date previste stanno già attirando un’attenzione che raramente si osserva per una band italiana.

Un tour che promette di lasciare il segno

Il loro ritorno sul palco non sarà soltanto un omaggio al passato. La band punta a costruire un’esperienza che unisca memoria e presente, con arrangiamenti curati e una narrazione visiva che accompagnerà l’intero tour. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire al pubblico l’energia originaria, quella che ha reso i loro concerti un rito collettivo.

Un evento che segna un nuovo capitolo

Il ritorno dei Litfiba non rappresenta soltanto un appuntamento musicale, ma un momento culturale che riporta al centro una stagione creativa irripetibile. La band sembra pronta a riaffermare il proprio ruolo, con un progetto che unisce cura, memoria e una visione che guarda avanti. Un’occasione che i fan non vogliono perdere e che si prepara a diventare uno degli eventi più significativi di quest’estate.

Calendario concerti

Quarant’anni Di 17 Re Tour 2026

🎸 27 giugno – Perugia – Umbria Che Spacca Festival

🎸 30 giugno – Padova – Sherwood Festival

🎸 02 luglio – Bari – Fiera del Levante

🎸 04 luglio – Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

🎸 07 luglio – Milano – Kozel Carroponte

🎸 09 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

🎸 11 luglio – Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

🎸 14 luglio – Genova – Altraonda Festival

🎸 16 luglio – Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

🎸 18 luglio – Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

🎸 21 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

🎸 23 luglio – Firenze – Prato delle Cornacchie

🎸 25 luglio – Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

🎸 28 luglio – Napoli – Arena Flegrea

🎸 01 agosto – Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

🎸 04 agosto – Catania – Villa Bellini

🎸 07 agosto – Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

🎸 11 agosto – Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

🎸 13 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

🎸 15 agosto – Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

I biglietti sono disponibili su Vivaticket, MC2Live e tutti i circuiti autorizzati.