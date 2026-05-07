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Il Seminario Veronelli elegge Aldo Tagliaferro come nuovo presidente

di Italpress - 7 Maggio 2026

BERGAMO (ITALPRESS) – Il Seminario Permanente Luigi Veronelli cambia guida nel segno del giornalismo e della continuità. L’assemblea dell’associazione, nata quarant’anni fa per promuovere la cultura del vino e dei cibi, ha eletto come nuovo presidente Aldo Tagliaferro.

Giornalista professionista e vice capo redattore della Gazzetta di Parma, Tagliaferro succede ad Angela Maculan, che ha guidato il Seminario nell’ultimo decennio. La scelta di un giornalista alla presidenza rappresenta un omaggio diretto al fondatore Luigi Veronelli nel centenario della sua nascita. Veronelli, infatti, rivendicava con orgoglio la sua professione di “cronista della terra”, capace di raccontare l’Italia attraverso il calice e il piatto. “È un onore presiedere l’associazione fondata da un maestro a cui il Paese deve moltissimo”, ha dichiarato Tagliaferro. “Dobbiamo preservarne la lezione non solo come esperto di vino, ma come intellettuale e interprete delle nostre radici legate alla terra”

– Foto ufficio stampa Seminario Permanente Luigi Veronelli –

(ITALPRESS).