Attualità

Il sindaco si dimette, De Luca pronto a tornare a Salerno

Ufficiale l'addio di Napoli, l'ex governatore pronto a tornare alla guida della sua città?

di Martino Tursi - 16 Gennaio 2026

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni: ora tocca a Vincenzo De Luca. Che, dopo dieci anni al timone della Regione Campania, è pronto a riprendersi la fascia tricolore nella sua città. La notizia era nell’aria. Da settimane non si parlava d’altro e l’impazienza dell’ex governatore avrebbe fatto il resto. Così questa mattina il sindaco di Salerno, Napoli, ha salutato la giunta e gli assessori e, nel primo pomeriggio, ha firmato le dimissioni.

Di un addio, ormai imminente, del sindaco Napoli si parlava con insistenza da tempo. Si è cominciato a farlo quasi nello stesso momento in cui è tramontata ogni speranza di De Luca a correre per un terzo mandato. Il primo cittadino uscente ha commentato in maniera alquanto diplomatica affermando che “sono mutati gli equilibri politici”. Ciò avrebbe indotto Napoli a decidersi e a farsi da parte. Adesso, dopo che le dimissioni sono state protocollate alle 13.30 di ieri, è partito l’iter e il count down. Che porterà la città verso le nuove elezioni comunali.

Il protagonista annunciato e il centrodestra che fa?

A Salerno è, ovviamente, Vincenzo De Luca. Che, di mollare, non ha la minima idea. Sa bene che “pesa” di più indossando la fascia tricolore della seconda città della Campania. Un’elezione, a dirla tutta abbastanza scontata, per l’ex governatore lo porterebbe a recitare un ruolo istituzionale importante e a continuare a pesare, seppur in un’altra posizione, sugli scenari politici regionali. La sfida, vera, sarà pure per il centrodestra. Sarà in grado, questa volta, di proporre un candidato in grado quantomeno di impensierire De Luca oppure continuerà in quella sorta di strategia di desistenza che ha messo in campo a Salerno da qualche decennio a questa parte?