Il sondaggio boccia gli arbitri: il 77% dei tifosi è deluso

Cartellino rosso per i fischietti: per un tifoso su due supportano l'Inter. Tutti i numeri pubblicati da Tuttosport

di Pietro Pertosa - 25 Febbraio 2026

La riforma che si aspettano gli italiani è quella degli arbitri di calcio: bocciati, senz’appello, in un sondaggio Youtrend pubblicato questa mattina da Tuttosport. Le percentuali sono bulgare. Quasi otto tifosi su dieci sono nettamente scontenti del livello delle giacchette nere in questa Serie A. La bocciatura è sonora e riguarda addirittura il 77% degli intervistati. Ma ci sono pure altre sorprese nel sondaggio Youtrend sugli arbitri. Già, perché a quanto pare le posizioni “storiche” si sono nettamente ribaltate. Ora è l’Inter la squadra accusata di essere più favorita dai fischietti.

Il sondaggio che boccia gli arbitri

Le cifre avranno fatto venire il mal di testa al designatore Gianluca Rocchi. I numeri, tra i tifosi, sono (ovviamente) sbilanciati. Il 77% critica gli arbitri e solo il 21% si dice soddisfatto dalle direzioni di gara. Il guaio è che nemmeno il pubblico occasionale, quello cioè che guarda la partita una volta ogni tanto (e che Lega e club vorrebbero fidelizzare) non sono poi così contenti delle giacchette nere. Oggi gialle, pardon. Questi si dividono: il 36% tutto sommato si dice soddisfatto, il 29% non sa giudicare. Ma il 35% è deluso. Complessivamente, fosse un referendum, la vittoria dei delusi sarebbe schiacciante: 56% a 29%, Con il 15% di astenuti.

Chi si avvantaggia di più?

I tifosi non hanno dubbi: l’Inter. Il sondaggio sugli arbitri riferisce che il 51% dei tifosi ritiene i nerazzurri tra i più avvantaggiati dalle scelte arbitrali. Una percentuale che scende al 21% tra gli occasionali. I quali, però, si trincerano dietro i “non so” (33%) e i “nessuno” (34%). Solo l’1% dei tifosi ritiene che il Milan sia “portato” dagli arbitri mentre sprofonda (ma resta duro a morire) lo stigma sulla Juventus (9%). A sorpresa (ma neanche troppo) c’è il Napoli che sarebbe il “beniamino” dei fischietti per il 7% dei tifosi.