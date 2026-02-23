Attualità

Roma terza, Milan e Napoli ko, caos arbitri

A Milano e Bergamo match condizionati dal binomio fischietti-Var

di Dave Hill Cirio - 23 Febbraio 2026

L'arbitro Daniele Chiffi a Bergamo

Con la vittoria per 3-0 contro la Cremonese, la Roma raggiunge il terzo posto in classifica di Serie A, Milan e Napoli battuti, si infiamma la polemica sugli arbitri.

La Roma aggancia il Napoli a quota 50 punti portandosi a -4 dal secondo posto del Milan dopo 26 giornate. Nel frattempo, l’Inter capolista allunga a +10 dal Milan grazie a un’altra vittoria.

Contro la Cremonese, la Roma ha sbloccato la partita nella ripresa con Cristante di testa su corner, poi il raddoppio di Ndicka e infine la terza rete di Pisilli per chiudere un successo netto e significativo in chiave Champions.

Risultati e classifica dopo la 26esima giornata

La 26ª giornata ha visto diversi risultati clou. Il Napoli battuto 2-1 dall’Atalanta, con la rimonta della Dea dopo il vantaggio partenopeo. Il Milan sconfitto 1-0 in casa dal Parma, con il gol deciso da Troilo nel finale.

Le polemiche sugli arbitraggi non si fermano

La domenica di Serie A, dopo la Roma terza, segnata da forti contestazioni sulle decisioni degli arbitri che tengono banco oltre ai risultati. A Bergamo, nel match tra Atalanta e Napoli, l’arbitro Chiffi – il Corriere dello Sport lo definisce “devastante” – ha concesso un rigore poi revocato dopo il Var e successivamente ha annullato una rete al Napoli per un fallo che i partenopei contestano duramente.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha definito la decisione “imbarazzante” e ha sollevato dubbi sull’uso del Var nell’occasione, sottolineando che il risultato sarebbe potuto cambiare completamente.

Anche nel match di Milan-Parma ci sono state discussioni arbitrali. Il gol decisivo di Troilo è stato inizialmente annullato e poi convalidato dopo lunga revisione Var, alimentando ulteriori polemiche tra gli avversari del Milan sulla gestione delle situazioni cruciali da parte dei direttori di gara.

