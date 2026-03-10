Italpress Notizie Spettacoli

Il Tg2 festeggia i suoi primi 50 anni. Preziosi “L’obiettivo è fare sempre informazione di qualità” / Video

di Italpress - 10 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – In casa Rai si festeggiano i 50 anni del Tg2, nato nel 1975 dopo la riforma che ridisegnò il panorama televisivo nazionale. Era il 15 marzo quando andava in onda il primo appuntamento (con Piero Angela) di quello che, ricorda l’attuale direttore Antonio Preziosi, “fu subito ribattezzato l’altro telegiornale per lo stile informale e colloquiale di una redazione che voleva portare il Tg dalla parte dei telespettatori e delle telespettatrici”.

Da allora, aggiunge il direttore, “il Tg2 ha raccontato tutto quello che è successo e oggi cerchiamo di rinnovare questo patto con un’informazione credibile, immediata, completa e dalla parte di chi ci ascolta”, grazie anche alle rubriche “che sono tante, variegate e capaci di completare l’offerta informativa”. Un esempio? “”Tutto il bello che c’è”, un unicum all’avanguardia nella rappresentazione delle good news. Racconta fatti belli e non soltanto brutte notizie per offrire un’informazione di qualità come facciamo sempre. Il Tg2 è sempre arrivato primo in tante cose, non deve mai perdere questo orgoglio e questa determinazione”.

Arrivò primo anche nel racconto della tragedia di Vermicino, in cui perse la vita il piccolo Alfredo Rampi: “Ricordo quella notte drammatica, passata con mamma e papà davanti al Tg2 per seguire le sorti di quel bambino – dice Preziosi – Purtroppo non ci fu un lieto fine. Ci furono polemiche, si parlò di tv del dolore ma in quel momento si inventarono le “all news” nel nostro Paese”.

Per celebrare questo importante anniversario Rai Documentari, in collaborazione con Rai Teche, ha realizzato il documentario “Tg2: 50 anni di notizie” che sarà proiettato in anteprima domenica 15 marzo al Maxxi di Roma. Le immagini raccontano la storia non solo del telegiornale ma del nostro Paese e ci sono le testimonianze di personaggi come Giovanni Allevi, Alberto Angela, Renzo Arbore, Fiorello (che stamattina ha fatto un’incursione nella conferenza stampa che si è svolta nella sede Rai di via Asiago), Lilli Gruber, Enrico Mentana e tanti giornalisti che hanno fatto, e continuano a fare, la storia del Tg2. A proposito di storia, tra le iniziative per celebrare questo 50° ci sono uno speciale “Tg2 Dossier” che riepilogherà 50 anni di quell’appuntamento e delle pillole informative che andranno in onda dal 16 marzo, alle 20.30, e che, anticipa Preziosi, “scavano nei nostri ricordi. Quello che mi interessa – sottolinea – è fare informazione di qualità. Risponderemo alla richiesta del pubblico se sapremo dare un’informazione forte e credibile e investire verso il futuro”.

Inevitabile, il giorno dopo il debutto della nuova striscia di Tommaso Cerno “2 di picche”, una domanda sugli ascolti non proprio esaltanti, anche alla luce delle polemiche che ne hanno preceduto l’avvio: “Nei confronti di Cerno la presa di posizione della redazione non è stata una polemica nei suoi confronti ma sulla collocazione del programma – risponde Preziosi -. Lo stesso Cerno ha espresso sentimenti di apprezzamento e di stima verso il Tg2 e il suo contributo al pluralismo costituisce un arricchimento per servizio pubblico e per chi da casa ci onora della sua attenzione”.

