Cultura & Spettacolo

Immersive Disney Animation: al Teatro Eliseo di Roma la magia prende vita

di Teresa Gargiulo - 20 Gennaio 2026

Il Teatro Eliseo accoglie uno degli eventi più affascinanti della stagione: Immersive Disney Animation, l’esperienza multisensoriale che trasforma l’animazione in un viaggio attraverso i mondi più amati creati dagli Studios Disney.

Fino al 15 febbraio 2026, l’Art Space Eliseo ospita un percorso che permette di entrare letteralmente dentro le scene dei film, immersi in immagini monumentali, musica e giochi di luce progettati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Una volta varcata la soglia, il pubblico si ritrova circondato dalle atmosfere dei grandi classici e dei successi più recenti: dalla Casita di Encanto alla savana del Re Leone, dal ghiaccio vivido di Frozen alla magia sottomarina de La Sirenetta. L’esperienza si sviluppa come un flusso continuo che attraversa oltre quaranta film, restituendo a ciascuno la sensazione di muoversi dentro un universo familiare e sorprendente al tempo stesso.

La componente tecnologica gioca un ruolo fondamentale: i pavimenti reagiscono ai passi dei visitatori, i braccialetti luminosi si sincronizzano con la colonna sonora e le proiezioni a 360 gradi trasformano gli ambienti in mondi animati che avvolgono completamente la sala. Il risultato è un’esperienza immersiva e sensoriale capace di stupire tanto i bambini quanto gli adulti, che ritrovano nei film Disney una parte della propria memoria emotiva.

L’arrivo dell’installazione a Roma ha un valore simbolico speciale: la capitale è infatti la prima tappa europea del progetto, come sottolineato da Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios. La scelta nasce dall’enorme richiesta del pubblico e dal fascino culturale della città, che diventa così teatro di un evento già presentato con successo in 24 città del mondo. L’apertura al Teatro Eliseo aggiunge un ulteriore tassello alla storia di uno dei luoghi più rappresentativi della scena romana, valorizzandone il ruolo nel panorama artistico contemporaneo.

Immersive Disney Animation si presenta così come un appuntamento da non perdere, capace di unire tecnologia, narrazione e suggestione visiva. Un modo nuovo di vivere la magia Disney e, allo stesso tempo, un’occasione per riportare il Teatro Eliseo al centro della vita culturale della capitale.