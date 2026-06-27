Ambiente

Eden Project, la foresta tropicale che non ti aspetti in Inghilterra

Dentro il Bioma Tropicale si cammina tra alberi altissimi, liane e piante giganti. I percorsi portano il visitatore in ambienti che richiamano Sud America, Africa e Asia

di Gianluca Pascutti - 27 Giugno 2026

L’Eden Project è uno dei luoghi più sorprendenti del Regno Unito. Si trova in Cornovaglia, dentro una ex cava trasformata in un gigantesco laboratorio di natura e sostenibilità. Qui non trovi solo un giardino botanico, ma un vero viaggio dentro gli ecosistemi del pianeta. Il simbolo del complesso è la serie di cupole geodetiche che ospitano le grandi serre.

Le cupole geodetiche: architettura spaziale per una giungla reale

Le cupole geodetiche dell’Eden Project sono strutture leggere e resistenti. La loro forma a nido d’ape permette di coprire superfici enormi con poco materiale. La struttura principale è il Bioma Tropicale. Occupa oltre un ettaro e mezzo e raggiunge un’altezza paragonabile a un palazzo di diversi piani. All’interno il clima è caldo e umido, come in una vera foresta pluviale. Le superfici trasparenti lasciano entrare molta luce naturale. Questo aiuta le piante e riduce il bisogno di illuminazione artificiale. L’insieme crea un effetto scenografico potente. Da lontano le cupole sembrano bolle atterrate su un altro pianeta. Da vicino diventano un’enorme serra immersiva.

Un viaggio nella foresta tropicale senza lasciare l’Europa

Dentro il Bioma Tropicale si cammina tra alberi altissimi, liane e piante giganti. I percorsi portano il visitatore in ambienti che richiamano Sud America, Africa e Asia. Ci sono passerelle sospese, piccoli ponti, cascate artificiali e zone più fitte che ricordano la giungla. La temperatura resta alta e l’umidità avvolge ogni cosa. L’esperienza è molto vicina a quella di una vera foresta pluviale. Accanto al bioma tropicale c’è il Bioma Mediterraneo. Qui il clima è più mite. Si trovano ulivi, agrumi, viti e piante tipiche delle regioni temperate calde. Il contrasto tra i due ambienti mostra quanto il clima influenzi la vita delle piante.

Un modello di rigenerazione e sostenibilità

L’Eden Project nasce in una cava abbandonata. Questo dettaglio racconta molto del suo messaggio. Un luogo sfruttato e degradato diventa un centro di ricerca, educazione e turismo verde. Il complesso ospita programmi didattici, installazioni artistiche e progetti legati all’energia pulita. Le cupole geodetiche non sono solo belle, dimostrano come l’ingegneria possa sostenere la biodiversità e creare spazi controllati per studiare gli ecosistemi. L’Eden Project è oggi un’icona dell’architettura sostenibile e un richiamo forte sul futuro del pianeta.