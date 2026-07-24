Politica

Imputabilità per i minori: non solo maranza, adesso cambia tutto

Non è solo legge anti-maranza, Meloni: "Norma per colpire chi sfrutta i ragazzini e chi si ritiene intoccabile"

di Cristiana Flaminio - 24 Luglio 2026

Arriva l’imputabilità per i minori, Meloni mette subito in chiaro che si tratta di una “norma” che “colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile” e “sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari”. Non solo una legge anti-maranza ma un impianto legislativo che punta a smantellare quelle reti criminali che ancora adesso si affidano ai ragazzini più piccoli. Come, per esempio, accade nelle piazze di spaccio, dove poco più che bambini fungono da “vedette” o da piccoli corrieri per le consegne.

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Arriva l’imputabilità per i minori

Chiaramente, una legge del genere servirà anche a colpire le baby gang e a intervenire a contrasto della devianza minorile. Meloni, su questo, è stata chiarissima e ha spiegato in un video pubblicato sui social che l’imputabilità allargata ai minori “serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla”. Va da sé che il dibattito politico è già partito. Tra gli schieramenti politici volano gli stracci. Come al solito, verrebbe da dire. Ma quello che emerge dalla lettura della legge è interessante.

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Cosa cambia con la nuova legge

In relazione all’imputabilità dei minori cambia un aspetto decisivo oggi normato dall’articolo 98 del Codice penale. In pratica si introduce presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. È un ribaltamento rispetto all’impianto finora in vigore. La capacità non deve più essere positivamente verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l’imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto. Resta però fermo il principio che riduce le pene per i minori imputabili.