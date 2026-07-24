Allieva muore a 22 anni dopo la caduta dal terzo piano alla Scuola ispettori Gdf
Precipita da dodici metri a L'Aquila, è spirata dopo una notte d'agonia: via agli accertamenti
È morta l’allieva della Scuola ispettori della Guardia di Finanza precipitata da una finestra a L’Aquila. La giovane donna aveva 22 anni. Troppo gravi le ferite e le conseguenze dell’impatto dopo la caduta dal terzo piano dell’edificio che ospita l’istituto di formazione a Coppito, nel capoluogo abruzzese. La ragazza è spirata dopo essere stata ricoverata, e quindi sottoposta a un intervento disperato, all’ospedale San Salvatore. Adesso sono scattati gli accertamenti per fare piena chiarezza attorno al tragico episodio.
La tragedia dell’allieva alla Scuola ispettori della Guardia di Finanza
L’allieva 22enne è spirata dopo essere precipitata dal terzo piano della Scuola ispettori della Guardia di Finanza. L’incidente si è verificato a Coppito. Per cause che restano ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane allieva è caduta dal terzo piano dell’edificio che ospita la scuola di alta formazione delle fiamme gialle. Nonostante l’allarme e la corsa in ospedale, le sue condizioni sono risultate troppo compromesse. E dopo una notte d’agonia è spirata, lasciando i colleghi nella costernazione e nel lutto.
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Tutte le ipotesi al vaglio
Per il momento nessuna pista viene esclusa. Occorrerà fare piena luce e comprendere le ragioni alla base della tragedia che ha sconvolto la comunità militare della Scuola ispettori della Guardia di Finanza de L’Aquila. I fatti si sono verificati nella giornata di ieri, intorno alle 17. Nelle prossime ore si attendono sviluppi in attesa di comprendere cosa sia accaduto alla ragazza.
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