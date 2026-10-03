Esteri

Mosca avvisa diplomatici e stranieri: “Via da Kiev”

Il Cremlino avvisa gli stranieri, le forze armate russe colpiscono il ponte nord della capitale

di Cristiana Flaminio - 3 Ottobre 2026

Mosca attacca Kiev e avverte diplomatici e stranieri nella capitale ucraina: “Lasciate immediatamente la città”. L’agenzia Tass ha riportato il comunicato del Ministero degli Esteri russo. Secondo cui, “in risposta alle azioni terroristiche delle Forze Armate ucraine contro la popolazione civile e le infrastrutture civili della Russia”, le forze armate russe hanno lanciato una campagna di attacchi “contro obiettivi militari a Kiev e in altre città ucraine”.

Mosca: “Diplomatici e stranieri lascino Kiev”

L’avviso è perentorio. Mosca si rivolge direttamente a diplomatici e stranieri a Kiev e in Ucraina: “Il ministero degli Affari Esteri russo avverte ancora una volta i cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, di non soggiornare in Ucraina e di non recarsi sul suo territorio. La responsabilità di eventuali conseguenze negative ricade interamente su coloro che ignorano questo avvertimento”. Parole durissime che non lasciano presagire nulla di buono.

Un avvertimento che non è nuovo

Il ministero russo ha fatto sapere che Mosca aveva già “precedentemente invitato i cittadini e i diplomatici stranieri presenti a Kiev” a evacuare la capitale ucraina. “Questo avvertimento era contenuto in una dichiarazione del ministero degli Esteri russo del 25 maggio 2026, in note verbali indirizzate ai partner stranieri, ed è stato anche ribadito durante un briefing per il corpo diplomatico dal viceministro degli Esteri Galuzin il 27 maggio 2026”.

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Il ponte va giù

L’attacco che sembra aver fatto precipitare la situazione ha colpito il ponte nord della capitale ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato l’attacco. Il colpo all’infrastruttura è motivato dal fatto che viene usato “facilitare i movimenti delle truppe e la logistica delle consegne di materiale militare”. Vittime, stando a quanto riporta il sindaco Vitalii Klitschko, non ce ne sono. Tuttavia ci sarebbero pesanti danni al manto stradale e ai cavi del filobus. Il traffico, naturalmente, è stato bloccato e sospeso.