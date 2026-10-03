Economia

Festival Nazionale Economia Civile: tra i protagonisti l’ambientalista brasiliano Mario Mantovani

di Redazione - 3 Ottobre 2026

(LaPresse) – L’ambientalista brasiliano Mario Mantovani, Presidente della Fundação Florestal do Estado de São Paulo, è intervenuto sul tema della democrazia energetica nella terza giornata di lavori al Festival Nazionale dell’Economia Civile a Firenze. Festival che oltre alle tematiche economiche ha dato ampio spazio alla cultura, come spiega Matteo Spanò, Presidente Fondazione MUS.E Firenze e Vicepresidente Federcasse. Andare a una mostra, a teatro o a un concerto non si limita a far “girare l’economia”, ma arricchisce il tessuto sociale e culturale della comunità. A testimoniarlo sono i dati misurati attraverso l’algoritmo del Civil Impact®, che per la Fondazione MUS.E registra un valore pari a 3,57: ciò significa che, per ogni euro investito, si realizza un beneficio sociale pari a 3,57 euro. A fronte di un input complessivo pari a € 7.946.702,00, il valore sociale generato sul territorio da MUS.E sfiora i 28,4 milioni di euro (€ 28.383.133,54).