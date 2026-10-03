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Sinner dà forfait anche a Shanghai: che succede al tennista?

Una storia di Instagram ufficializza l'assenza al Master 1000 in Cina, Zverev può lanciare l'assalto al primato in classifica Atp

di Paolo Diacono - 3 Ottobre 2026

Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista ha dato forfait ufficialmente su Instagram. Una storia pubblicata dall’azzurro fa scivolare via anche le ultime speranze. “Purtroppo non potrò giocare il Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato”. Una notizia che impoverisce, ulteriormente, il tabellone asiatico e lascia in apprensione i tanti tifosi, specialmente quelli italiani, che aspettavano solo di rivederlo in campo a lottare per la conquista di nuovi slam e trofei.

Sinner salta pure Shanghai

La storia di Sinner chiude ogni porta per la partecipazione a Shanghai. “Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo”. Su Instagram, con un messaggio molto breve, il commiato anzi il forfait del campione altoatesino. Le reazioni al contenuto pubblicato da Jannik su Instagram sono state davvero tante. Ma quello che davvero lascia interdetti sono i tempi.

Non gioca da Wimbledon

L’ultima volta in campo, per Sinner, è stata il 12 luglio scorso a Wimbledon. Dopo quella vittoria, la seconda consecutiva nel prestigiosissimo torneo inglese, non s’è visto più. L’atleta si sta sottoponendo a numerose visite di controllo e le sue condizioni fisiche non sono evidentemente tali da consentirgli di affrontare gli avversari, laggiù in Cina, con la sicurezza che gli servirebbe per vincere. Intanto il suo grande rivale, Carlos Alcaraz, sta cominciando a tornare in forma. Quando saranno entrambi al meglio, il tennis avrà recuperato i suoi duellanti. Nel frattempo c’è spazio, e agio, per Zverev per insidiare il primato nella classifica Atp che, ancora adesso, appartiene proprio a Sinner.

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