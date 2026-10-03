Politica

Meloni: “200 milioni per la Terra dei Fuochi”

L'annuncio della premier su X. In arrivo anche iniziative per sburocratizzare e semplificare

di Maria Graziosi - 3 Ottobre 2026

Giorgia Meloni annuncia nuovi investimenti da 200 milioni per la Terra dei fuochi. La premier, sui social, ha confermato la decisione nell’ultimo consiglio dei ministri. Sono in arrivo risorse importanti per continuare l’opera di bonifica dei territori e per arrivare al loro risanamento. È stata la presidente del consiglio dei ministri, su X, a darne notizia, spiegando pure le ragioni dell’impegno che il governo ha inteso assumersi proprio su uno degli argomenti più delicati, e discussi, degli ultimi anni.

Meloni: “200 milioni per la Terra dei Fuochi”

Il post di Meloni racconta: “Tra le misure approvate nell’ultimo Consiglio dei Ministri c’è anche un intervento importante per la Terra dei Fuochi”. E ancora: “Abbiamo stanziato 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento del territorio. Parliamo di un’area che da troppi anni paga le conseguenze dell’inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro”. Ma c’è di più. Già, perché si tratta di un provvedimento che cerca di ovviare anche a problemi di natura burocratica. Con l’obiettivo di velocizzare le pratiche e rendere più spedite, ed efficaci, le procedure per il risanamento del territorio.

Semplificazione e velocizzazione

Non solo soldi, dunque: per la Terra dei Fuochi, e più in generale per le aree più degradate del Paese che abbisognano di interventi rapidi ed efficaci di bonifica, Meloni annuncia anche novità di carattere amministrativo. “Semplifichiamo, velocizziamo e rendiamo più rapide le procedure per gli interventi di bonifica degli altri siti contaminati che sono presenti sul territorio nazionale. Continuiamo a lavorare per tutelare la salute dei cittadini e restituire ad ogni territorio la sicurezza che merita”.

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