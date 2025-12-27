Italpress Notizie Spettacoli

In soli due giorni il film “Buen Camino” di Checco Zalone sfiora i 14 milioni di euro di incassi

di Italpress - 27 Dicembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Seconda giornata di grandi incassi per “Buen Camino”, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che anche ieri venerdì 26 dicembre registra numeri straordinari al box office e sale piene in tutta Italia.

L’elevata richiesta registrata in prevendita ha comportato picchi di accesso sulle piattaforme di prenotazione e mandato in tilt il sito di vendite on line di diversi cinema. L’incasso è stato di 7.918.273 euro (+37% rispetto all’esordio), con 973.703 presenze, per un totale di 13.766.122 euro in soli due giorni, una media per copia di 10.715 euro e una quota di mercato del 70,8%: oltre sette spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema, hanno visto “Buen Camino”.

Nessun film ha mai incassato tanto a Santo Stefano. Il film distribuito da Medusa Film ha già superato il totale complessivo di “Avatar – Fuoco e cenere” (12.196.000 euro) e portato il mercato complessivo della giornata di ieri a 11.182.822 euro, segnando uno dei migliori 26 dicembre di sempre, terzo risultato storico dopo il 2010 e il 2009.

Un risultato che conferma la solidità e l’efficacia del sodalizio artistico tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante. “Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).