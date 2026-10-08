In Ucraina si scava fra le macerie di un palazzo, 22 morti

Askanews Video

Si aggrava bilancio dell’attacco russo su zona residenziale a Pryluky

di Askanews - 8 Ottobre 2026

Pryluky, 8 ott. (askanews) – In Ucraina i soccorritori hanno lavorato per tutta la notte fra le macerie del palazzo colpito da un attacco russo a Pryluky. Al lavoro ci sono oltre 500 operatori d’emergenza che hanno salvato, estraendole vive da quel che resta dell’edificio, 15 persone, fra loro anche un bambino di 5 anni; ma il bilancio delle vittime si è aggravato, sono almeno 22 i morti, e anche fra questi ci sono bambini, 5.

L’attacco, sferrato il 7 ottobre, ha centrato un edificio residenziale di 5 piani. I feriti sono 4, tra cui sette bambini.