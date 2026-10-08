Politica

Nuova legge elettorale, via libera alla Camera: 227 sì e 164 contrari

di Redazione - 8 Ottobre 2026

La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il risultato è arrivato al termine di una votazione a scrutinio segreto, considerata decisiva per il governo guidato da Giorgia Meloni.

Il provvedimento, conosciuto anche come Stabilicum, ha completato il suo percorso parlamentare dopo le modifiche introdotte dal Senato. Tra le principali novità figurano il sistema delle preferenze con capilista bloccati e l’aumento delle firme necessarie ai partiti non rappresentati in Parlamento per partecipare alle elezioni.

Le dichiarazioni a caldo

A parlare subito dopo il voto è, il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami: “Per la prima volta da oltre trent’anni si potranno scegliere i parlamentari, è così apprezzata che anche parte dell’opposizione l’ha votata”.

Legge elettorale, le tensioni tra maggioranza e opposizione

Il voto è stato preceduto da un acceso confronto politico. Le opposizioni hanno contestato la riforma, accusando il centrodestra di voler modificare le regole elettorali a proprio vantaggio.

In particolare, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno criticato duramente l’iniziativa della maggioranza. Anche Riccardo Magi ha espresso forti perplessità, annunciando possibili ricorsi nelle sedi giudiziarie.

Al centro delle polemiche è finita anche la modalità di votazione. Le opposizioni avevano chiesto maggiori garanzie sulla segretezza dello scrutinio, proponendo il ricorso al voto manuale.

Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’approvazione rappresenta un importante risultato politico, dopo settimane di tensioni e confronti parlamentari.