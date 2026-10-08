Cultura & Spettacolo

Su RAI 3Torna “Radix”, racconto d’autore firmato Edoardo Sylos Labini

di Andrea Iannuzzi - 8 Ottobre 2026

Su Rai3, è tornato “Radix”, il racconto d’autore firmato e condotto da Edoardo Sylos Labini, che intreccia storia, arte e memoria dei luoghi attraverso le vite di chi li rende unici. La seconda stagione porta lo spettatore in otto città italiane di provincia, ciascuna raccontata attraverso due figure capaci di incarnarne l’anima più autentica e sorprendente.

Si è partiti da Sorrento, “città che canta”, con il paroliere Aniello Califano e il musicista Salve D’Esposito, maestro di Ennio Morricone e Armando Trovajoli. A Ferrara rivive la rivalità tra Isabella d’Este e Lucrezia Borgia; a Loano, le figure di Gianandrea Doria e Rosa Raimondi, madre di Garibaldi.

Catania racconta Vincenzo Bellini e Giovanni Verga; Pavia la scienza con Alessandro Volta e Camillo Golgi; Rovereto le avanguardie del Novecento con Fortunato Depero ed Ettore Tolomei. Marino rievoca Marcantonio Colonna e Felice Orsini, mentre Pizzo chiude la stagione con la cattura di Gioacchino Murat e la nascita della Chiesetta di Piedigrotta.

Ogni episodio unisce narrazione, luoghi e testimonianze di storici dell’arte, direttori di musei, scrittori e protagonisti della cultura locale, insieme a volti noti come Gabriele Lavia, Shel Shapiro, Marco Lodola e Luisa Amatucci. La formula di “Radix” si amplia dal Rinascimento alle avanguardie, dalla scienza alle grandi battaglie della Storia, trasformando la storia locale in un racconto universale e restituendo alle città italiane le loro anime più sorprendenti e meno conosciute.

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