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Paura ad alta quota, malore per il copilota durante il volo di linea

Atterraggio d'emergenza dopo il grave malore accusato in cabina dal copilota del volo EasyJet partito da Liverpool

di Gianluca Pascutti - 8 Ottobre 2026

Un grande spavento ha segnato un normale volo di linea di EasyJet partito nelle prime ore del mattino. L’aereo era diretto verso le mete turistiche delle Isole Canarie con centinaia di passeggeri a bordo. La situazione si è complicata improvvisamente poco dopo il decollo, quando il copilota ha accusato un malore in cabina. Il comandante ha dovuto gestire l’emergenza immediata mentre il velivolo era ancora nella delicata fase di salita.

Il malore e l’allarme in cabina di pilotaggio

Il volo è decollato regolarmente da Liverpool alle 07:30 del mattino. Circa venti minuti dopo la partenza, mentre l’Airbus A320della compagnia EasyJet proseguiva la sua salita nello spazio aereo britannico, il copilota si è sentito male. L’improvviso problema di salute ha fatto scattare subito la procedura di emergenza standard prevista in questi casi critici.

La decisione del comandante e l’inversione di rotta

Il comandante ha assunto il controllo esclusivo dell’aereo. L’ufficiale ha contattato immediatamente i controllori del traffico aereo per segnalare il problema medico a bordo. L’equipaggio ha deciso di interrompere il viaggio verso Fuerteventura e di invertire la rotta per tornare rapidamente verso lo scalo di partenza. La priorità assoluta è diventata la vita del copilota e la totale sicurezza dei passeggeri.

Atterraggio di emergenza e i soccorsi immediati sulla pista

L’aeromobile ha effettuato un atterraggio di emergenza esattamente un’ora dopo il primo decollo. Sulla pista di atterraggio attendevano già le ambulanze e i team medici. I soccorritori hanno preso in cura il copilota direttamente sul velivolo appena toccato il suolo. La manovra di rientro si è svolta con la massima precisione senza ulteriori conseguenze per le persone presenti a bordo.

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