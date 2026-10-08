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Manuela Arcuri e il principe Pallavicino, fuga a Parigi tra jet privato e voci di un nuovo amore

Uno scatto sul settimanale Chi accende il gossip: l'attrice e l'ultimo principe di Genova fotografati insieme in viaggio

di Redazione - 8 Ottobre 2026

Un volo verso Parigi, un jet privato e un rapporto che sembra andare oltre gli impegni ufficiali. È questo il quadro che emerge dalle indiscrezioni che nelle ultime ore hanno acceso il mondo del gossip attorno a Manuela Arcuri e al principe Domenico Antonio Pallavicino.

A far esplodere le voci è una fotografia pubblicata dal settimanale Chi, che ritrae l’attrice, 49 anni, accanto al nobile ottantaduenne durante un viaggio nella capitale francese. Secondo le ricostruzioni circolate negli ambienti della cronaca rosa, i due avrebbero trascorso insieme un fine settimana caratterizzato da grande sintonia e complicità.

Dallo yacht di Montecarlo agli impegni della Fondazione

Se la frequentazione fosse confermata, il primo capitolo della storia andrebbe fatto risalire allo scorso settembre. Galeotto sarebbe stato uno yacht ormeggiato a Montecarlo, scenario dell’incontro che avrebbe fatto nascere un feeling destinato a rafforzarsi nei mesi successivi. I due, del resto, si conoscono da tempo. Dal 2023 Manuela Arcuri è infatti il volto ufficiale della Fondazione Pallavicino, realtà nata nel 2019 e impegnata in iniziative culturali e benefiche. Una collaborazione pubblica e consolidata che oggi viene riletta alla luce delle nuove indiscrezioni.

Come spesso accade quando i riflettori si accendono sulle vicende sentimentali dei personaggi noti, non sono mancati i commenti pungenti sui social network. Molti utenti hanno puntato l’attenzione sulla notevole differenza d’età tra i due, mentre altri hanno insinuato che la vicinanza dell’attrice al principe possa essere legata al patrimonio e al prestigio della storica casata Pallavicino. Per ora, però, né Arcuri né Pallavicino hanno confermato o smentito le indiscrezioni. E nel silenzio dei diretti interessati, una semplice foto continua ad alimentare curiosità, supposizioni e dibattiti, trasformando un viaggio a Parigi in uno dei gossip più chiacchierati del momento.

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