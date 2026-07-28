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Incendio impianto A2A a Milano: un intossicato

Le fiamme hanno avvolto rapidamente diversi stoccaggi di rifiuti e pallet pressati a Novate. Sprigionata un'imponente e densa colonna di fumo nero dall'odore acre

di Giorgio Brescia - 28 Luglio 2026

Maxi incendio a Novate Milanese: fiamme nella piattaforma ecologica A2A, intossicato il custode.

Incendio a Milano

Un vasto incendio è divampato nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 05:00, all’interno della piattaforma ecologica e centro di riciclo di Novate Milanese alle porte di Milano. Un impianto gestito dalla società A2A.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente diversi stoccaggi di rifiuti e pallet pressati. Sprigionata un’imponente e densa colonna di fumo nero dall’odore acre. Un fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza in tutto il Nord Milano.

I soccorsi e il ferito

Sul posto sono prontamente intervenuti 35 Vigili del Fuoco giunti dal comando provinciale con oltre 12 automezzi per contenere il rogo ed evitarne la propagazione agli edifici circostanti dell’area industriale.

Il bilancio sanitario

L’allarme è stato lanciato dal custode dell’impianto, un uomo di 54 anni, che ha provato inizialmente a domare il principio d’incendio con un estintore. L’operaio ha riportato lievi ustioni e sintomi da intossicazione da fumo ed è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni non risultano fortunatamente gravi.

Fiamme circoscritte: via alle bonifiche e ai rilievi Arpa

Nel corso della mattinata i Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere l’incendio mettendo in sicurezza la maggior parte del perimetro della ricicleria, mentre sono in corso le complesse operazioni di smassamento del materiale combusto e lo spegnimento degli ultimi focolai residui.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i tecnici di Arpa Lombardia. L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ha posizionato i campionatori d’aria per monitorare la presenza di sostanze inquinanti o tossiche disperse dalla combustione dei rifiuti.

In via precauzionale, le autorità locali invitano i residenti dei comuni limitrofi e dei quartieri settentrionali di Milano a mantenere le finestre chiuse e a limitare l’uso dei condizionatori d’aria con presa d’esterno fino al termine delle verifiche sulla qualità dell’aria. Le cause del rogo restano al momento al vaglio degli inquirenti.