Attualità

Ricerche finite: ritrovato senza vita il corpo di Gino Paoli

L'annuncio della parrocchia: il corpo rinvenuto a breve distanza da casa

di Maria Graziosi - 28 Luglio 2026

Rinvenuti i resti di Gino Paoli, l’85enne omonimo del noto cantante genovese, che era scomparso da casa sua a San Giacomo di Brentonico, in provincia di Trento il 2 luglio scorso. L’annuncio è stato dato dalla parrocchia del paese che, sui social, ha comunicato la triste scoperta e ha presentato le sue sincere condoglianze alla famiglia dell’uomo alla cui sorte s’era appassionato tutto il Paese. Dopo l’allarme scattato con la segnalazione delle figlie, la macchina dei soccorsi ha lavorato senza sosta nella speranza di ritrovarlo in vita. Purtroppo non è andata così.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA

Gino Paoli: la scoperta del corpo

I resti di Gino Paoli sono stati trovati a Mortigola, un’area nemmeno troppo lontana da quella della frazione di San Giacomo dove viveva l’85enne. La sua scomparsa era stata denunciata il 2 luglio scorso. Quando l’anziano era uscito per una passeggiata e non aveva più fatto ritorno a casa né dato alcuna notizia di sé ai familiari. Le ricerche erano partite praticamente subito. Soccorso alpino, vigili del fuoco con i droni, unità cinofile della polizia, carabinieri e Guardia di finanza. Tutti hanno cercato ovunque ma, purtroppo, la scoperta è arrivata solo qualche ora fa. Quando ormai era già troppo tardi.