Incendio in una casa di riposo: sedici morti

Tragedia in Indonesia: anziani bruciati vivi durante il sonno

di Martino Tursi - 29 Dicembre 2025

Incendio alla casa di riposo: sedici morti. È accaduto in Indonesia, sull’isola di Sulawesi. Le fiamme sono divampate all’interno di una struttura di Manado. I soccorsi si sono mossi in fretta ma non è stato possibile salvare tutti gli ospiti della struttura. Alla fine, il conto delle vittime è risultato pesante: sono decedute sedici persone mentre i soccorritori sono riusciti a portarne in salvo quindici.

Incendio alla casa di riposo

Il capo dei vigili del fuoco locali, Jimmy Rotinsulu, ha riferito che a seguito dell’incidente si sono contate sedici vittime. A cui vanno aggiunti tre feriti che hanno riportato gravi ustioni. Le fiamme, per cause che restano al vaglio delle autorità, sono divampate nella serata di domenica. Il fatto che fosse notte non ha aiutato le operazioni di soccorso e gli aiuti. E alcuni degli ospiti della struttura sono stati sorpresi dalle fiamme mentre dormivano e, purtroppo, sono stati arsi vivi mentre erano ancora a letto.

Non si tratta di un caso isolato

Gli incidenti, in Indonesia, si moltiplicano. Specialmente quelli legati al fuoco. L’incendio alla casa di riposo di Manado, sull’isola di Sulawesi, è solo l’ultimo di una serie di roghi che hanno mietuto vittime e preteso un tributo di sangue altissimo. All’inizio di questo mese un incendio ha devastato un edificio di sette piani nella capitale Giacarta, uccidendo almeno 22 persone. Nel 2023, almeno 12 persone persero la vita nell’est del Paese a seguito di un’esplosione in un impianto di lavorazione del nichel.