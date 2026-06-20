Torino

Tradizione e devozione, Torino celebra la Consolata

di Redazione - 20 Giugno 2026

Sabato 20 giugno, Festa solenne della Consolata: il quadro della Madonna Consolata sarà collocato vicino all’ingresso maggiore del Santuario, segno che la Consolata accoglie quanti vengono a fare festa per Lei e con Lei. In giornata Sante Messe alle ore 6.30, 8, 9.30, 11 (presieduta dal Cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino, e a cui fa seguito, alle ore 12, la Supplica), 12.30, 16, 18 e subito dopo il termine della processione; alle 17.15 Santo Rosario. Alle ore 20.30, presieduta dall’Arcivescovo, Cardinale di Torino Roberto Repole, la solenne processione con la statua della Consolata per le vie del centro storico su un nuovo percorso: da via Consolata per via Giulio, corso Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via Monte di Pietà, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d’Appello, piazza Savoia, via della Consolata e arrivo in piazza della Consolata per la benedizione finale. Diretta tv delle Sante Messe sul sito internet www.laconsolata.org (cliccando su WEB TV – Diretta streaming) e tutte le info sulla locandina che si allega e sul sito internet www.laconsolata.org

Queste le variazioni di percorso previste da GTT per la serata del 20:

A seguito dello svolgimento della Processione per la Festa della Consolata – sul percorso: via della Consolata, via Giulio, coro Valdocco, via del Carmine, via Bligny, piazza Arbarello, corso Siccardi, via Santa Maria, via San Francesco d’Assisi, piazza Palazzo di Città, via Milano, via Corte d’Appello, piazza Savoia, via della Consolata, piazza della Consolata (Santuario) – nella serata di sabato 20 giugno varieranno il percorso le linee 4 – 5 – 8 – 11 – 19 – 27 – 51 – 52 – 67 – 92 – STAR 2.

Linea 4. Dalle 20.45 alle 22.45.

Solo in direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello , via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale.

Dalle 20.45 alle 22.45. Solo in direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, viale I° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello , via Pietro Micca, via San Tommaso, percorso normale. Linea 5. Dalle 19.45 alle 22.

Direzione piazza Arbarello: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, corso Galileo Ferraris dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 304 – “Cernaia”.

Direzione piazza Dalla Chiesa (Orbassano): dal capolinea provvisorio di corso Galileo Ferraris segue il percorso normale.

Dalle 19.45 alle 22. Direzione piazza Arbarello: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, corso Galileo Ferraris dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 304 – “Cernaia”. Direzione piazza Dalla Chiesa (Orbassano): dal capolinea provvisorio di corso Galileo Ferraris segue il percorso normale. Linea 8. Dalle 20.45 alle 22.45.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo corso Giulio Cesare prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, percorso normale.

Dalle 20.45 alle 22.45. Solo in direzione corso Bolzano: da corso Regina Margherita angolo corso Giulio Cesare prosegue per corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, percorso normale. Linea 11. Dalle 20.45 alle 22.45.

Solo in direzione corso Stati Uniti: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.

Dalle 20.45 alle 22.45. Solo in direzione corso Stati Uniti: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale. Linea 19. Dalle 20.45 a fine servizio.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

Dalle 20.45 a fine servizio. Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea). Linea 27. Dalle 20.45 alle 22.45.

Direzione via XX Settembre: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea all’angolo con via Bazzi presso la fermata n.1921 – “Bazzi Cap.”.

Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, percorso normale.

Dalle 20.45 alle 22.45. Direzione via XX Settembre: da corso Regina Margherita deviata in corso XI Febbraio dove effettua capolinea all’angolo con via Bazzi presso la fermata n.1921 – “Bazzi Cap.”. Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, percorso normale. Linea 51. Dalle 20.45 alle 22.45.

Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea).

Dalle 20.45 alle 22.45. Solo in direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano (capolinea). Linea 52.

Dalle 18 alle 23.30, solo in direzione via Scialoja: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale.

Dalle 19.45 alle ore 22, solo in direzione piazzale Adua: da corso Regina Margherita deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Galileo Ferraris, percorso normale.

Dalle 18 alle 23.30, solo in direzione via Scialoja: da corso Galileo Ferraris deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, percorso normale. Dalle 19.45 alle ore 22, solo in direzione piazzale Adua: da corso Regina Margherita deviata in corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, corso Galileo Ferraris, percorso normale. Linea 67. Dalle 19.45 alle 22

Direzione piazza Arbarello: limitata in piazza Solferino dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata provvisoria posta sul lato est della piazza (in comune con linee 14 e 63).

Direzione via Ada Negri (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino effettua inversione di marcia e segue il percorso normale.

Dalle 19.45 alle 22 Direzione piazza Arbarello: limitata in piazza Solferino dove effettua inversione di marcia e capolinea provvisorio presso la fermata provvisoria posta sul lato est della piazza (in comune con linee 14 e 63). Direzione via Ada Negri (Moncalieri): dal capolinea provvisorio di piazza Solferino effettua inversione di marcia e segue il percorso normale. Linea 92. Dalle 20.45 alle 22.45.

Solo in direzione piazzale Caio Mario: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale.

Dalle 20.45 alle 22.45. Solo in direzione piazzale Caio Mario: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso Principe Eugenio, corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, via Bertola, percorso normale. Linea STAR 2. Dalle ore 18 alle ore 23.30.

Direzione corso Massimo d’Azeglio: da piazza XVIII Dicembre deviata in via Cernaia, via Santa Teresa, percorso normale.

Direzione corso Bolzano: da via Pietro Micca angolo via XX Settembre prosegue per via Pietro Micca, via Cernaia, percorso normale.

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