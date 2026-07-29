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Nazionale, la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Orario e dove vederla

Arriva già la benedizione di Tajani: "Forza Italia" ma la stampa estera è scettica. Il caso delle immagini a pagamento

di Redazione - 29 Luglio 2026

La conferenza stampa di Mancini e Ranieri non è ancora iniziata ma il vicepremier Tajani già fa il tifo per loro. Soprattutto per l’ex Mancio che, ai tempi d’oro, fu simbolo e bomber della sua amatissima Lazio. “Forza Italia”, ha detto con uno sforzo di simpatica ironia il presidente degli azzurri aprendo la festa nazionale dei giovani del partito. “Farà bene, adesso c’è Mancini e facciamo il tifo per Mancini”. L’attestato di stima che sa di benedizione: “Il calcio deve tornare agli antichi splendori”.

Mancini, Ranieri e le polemiche sulla scelta Figc per la conferenza

Roberto Mancini e Claudio Ranieri si presentano oggi e già fioccano le polemiche. Perché, come denunciato da tante testate e molti giornalisti, la Figc ha chiesto un contributo per poter accedere a video e filmati dell’appuntamento. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, ha deplorato la scelta della Federazione: “Le conferenze stampa devono essere sempre aperte a tutti”. E quindi ha aggiunto. “Può esserci la necessità di registrare in anticipo chi intende partecipare, come facciamo sempre a Palazzo Chigi, questo è normale, soprattutto nei luoghi soggetti a misure di sicurezza. Ma ritengo che la libertà dei giornalisti di raccontare eventi di grande interesse generale sia doverosa, consentita e sempre libera”.

Oggi la conferenza di Mancini e Ranieri

È il giorno di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente il prossimo ct della Nazionale italiana ed il nuovo direttore Tecnico di Casa Italia della FIGC. Oggi alle ore 18:20, la sala conferenze della sede Federazione in via Po 36 ospiterà l’atteso incontro con la stampa. La decisione è stata presa, tra mille e più polemiche, dal presidente Giovanni Malagò, arrivata al termine di settimane intense segnate dalle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo e dal tramonto dell’ipotesi di vedere Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.

Le parole di Giovanni Malagò sulla scelta di Mancini e Ranieri

Nel descrivere il profilo ideale per la panchina azzurra, il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò ha espresso con chiarezza la propria visione dichiarando: “Ho ritenuto giusto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della Nazionale fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni.”

La volontà di affiancare alla figura del selezionatore un profilo istituzionale e di grande carisma ha poi portato alla nomina di Ranieri alla guida del Club Italia. In merito a questo passaggio strategico, Malagò ha ribadito: “Per chiudere il cerchio ho ritenuto giusto individuare una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri, che ha garantito al sottoscritto il suo impegno.”

A far discutere soprattutto il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra dopo la famosa “fuga” da Coverciano con una pec per accettare il contratto per guidare la nazionale dell’Arabia Saudita a 30 milioni l’anno.

Orario e dove vedere la conferenza stampa

Gli appassionati potranno seguire l’evento in tempo reale attraverso diverse piattaforme televisive e digitali. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport 24, visibile al canale 200 del digitale terrestre, e dai canali Rai.

Per quanto riguarda la visione in streaming, la diretta sarà disponibile sulle applicazioni Sky Go e Rai Play, accessibili da smartphone, tablet e computer.

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