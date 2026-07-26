Cronaca

Paura sul Gargano: scoppia un incendio a Peschici, evacuati i turisti

Le fiamme minacciano i bagnanti, l'incendio tra Peschici e Vieste: l'appello del Comune

di Cristiana Flaminio - 26 Luglio 2026

Scoppia un incendio a Peschici, paura sul Gargano: turisti in fuga. Una domenica (davvero) bestiale per i bagnanti nell’area pugliese. Un rogo da stamattina sta flagellando tutto il litorale garganico. Vigili del fuoco e Protezione civile non stanno lesinando sforzi per tentare di domare le fiamme. In volo si sono alzati pure due Canadair e un elicottero. In azione le squadre anti incendio e intanto è stata disposta l’evacuazione dei turisti dalle spiagge.

Incendio tra Peschici e Vieste, paura sul Gargano

L’incendio sta interessando il litorale tra Peschici e Vieste, per la precisione le fiamme stanno minacciando l’area tra la baia di Zaiana e Manaccora. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dei bagnanti e dei turisti. Le spiagge sono state sgomberate in sicurezza, operazioni in corso pure nei villaggi turistici più esposti al potenziale pericolo dell’incendio. Le autorità locali stanno organizzando l’accoglienza per chi è stato allontanato, per la sicurezza di tutti, da camere e alberghi.

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Gli sforzi degli enti locali contro l’incendio

Il Comune di Peschici, per dare sostegno e accoglienza a chi minacciato dall’incendio è stato momentaneamente evacuato, ha aperto l’edificio delle scuole elementari in via Montesanto. La nota del Comune invita chiunque a raggiungere la protezione civile e i soccorritori nel quartier generale. “Si invitano i cittadini interessati a raggiungere la struttura e a condividere questo avviso per informare il maggior numero di persone possibile”. Finora, per fortuna, non si sono registrati né feriti né altri problemi alle persone. Le fiamme sono ancora