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Incidenti stradali, in calo i decessi: la soddisfazione di Salvini

Più incidenti con lesioni nel 2025 ma i decessi scendono sotto quota 3mila. "La sicurezza stradale resta priorità assoluta"

di Maria Graziosi - 15 Ottobre 2026

In calo il numero delle vittime di incidenti stradali. Lo riferisce l’Istat secondo cui nel 2025 si sono registrati in tutto più incidenti con lesioni alle persone ma meno morti sulle strade italiane. I numeri stanno lì a spiegare che, nel 2025, gli incidenti sono stati 177.207. L’anno precedente erano stati 173.364 (+2,2%), e addirittura ancora meno se ne erano registrati sei anni prima, nel 2019: 172.183. Il dato più interessante, e positivo, è che i morti scendono sotto la soglia dei 3mila. Nel 2025, infatti, si sono registrati 2.868 decessi. Erano stati 3.030 nel 2024 e ben 3.173 nel 2019, al cui confronto l’ultimo dato risulta inferiore del 9,6%.

Incidenti stradali, in calo i decessi

Esulta l’Aci. Geronimo La Russa, presidente dell’Automobil Club d’Italia, ha affermato: “Per la prima volta dal 2021, le vittime della strada tornano sotto quota 3.000. È un risultato importante che ci incoraggia e dimostra che rendere le nostre strade più sicure è possibile. Il calo del 5,3% dei decessi conferma un progresso significativo, che assume ancora più valore considerando che, in sette province italiane, è stato già raggiunto l’obiettivo europeo di dimezzare le vittime rispetto al 2019”. La Russa ha poi continuato: “Dobbiamo proseguire con determinazione su questa strada, rafforzando gli investimenti nella prevenzione e nell’educazione delle nuove generazioni. Perché la sicurezza stradale non è soltanto una questione di controlli, sanzioni e tecnologia. È, prima di tutto, una questione di cultura, di rispetto e di civiltà”.

La soddisfazione del vicepremier Matteo Salvini

I dati sono stati accolti con soddisfazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dicastero retto dal vicepremier Matteo Salvini ha commentato i numeri che fotografano il decremento delle vittime della strada: “I numeri parlano chiaro: 162 vite perse in meno rappresentano un dato concreto, che non può essere ignorato. Il nuovo Codice della Strada punta proprio a radicare comportamenti corretti alla guida perché ogni vita risparmiata è una grande vittoria. La sicurezza stradale deve restare una priorità assoluta”.

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