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Europa League, in campo Salisburgo-Milan: risultato live e dove vederla

di Paolo Stefani - 15 Ottobre 2026

Europa League, live alle 18.45 Milan-Salisburgo. I rossoneri nella seconda giornata della competizione europea scendono in campo nella trasferta austriaca per provare a conquistare i primi punti nel torneo.

Salisburgo-Milan 0-3, il risultato in diretta live

49’- GOL del Milan. Ancora Cisse! Tripletta per lui e tre gol per i rossoneri.

46’- Squadre in campo, inizia il secondo tempo.

45′- Dopo un minuto di recupero, l’arbitro decreta la fine della prima frazione di gioco. Il Milan va negli spogliatoi con due gol di vantaggio.

40′- Cartellino giallo per il Salisburgo. Ammonito Zabransky.

32′- GOL! Raddoppio del Milan con Cisse. Lancio di Rabiot a sinistra per Bartesaghi che serve l’assist al numero 70. Cisse di sinistro insacca e fa doppietta.

23′- Rete annullata al Salisburgo. Tobakovic servito da Morgalla infila Maignan, ma il pallone aveva attraversato la linea di fondo al momento del cross del terzino.

21′- Cartellino giallo per Omari Hutchinson.

15′- GOL del MILAN! Rossoneri in vantaggio. Ha segnato Cisse, alla sua prima rete europea, su assist di Hutchinson.

1′- Fischio d’inizio.

Tutto pronto alla Red Bull Arena di Salisburgo: 15mila persone sugli spalti. Presenti anche 1.500 sostenitori rossoneri.

Salisburgo-Milan, orario e formazioni ufficiali

La partita tra Salisburgo e Milan di Europa League è iniziata alle 18.45. Queste le scelte dei due allenatori.

Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl.

Milan (3-4-2-1): Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cissé; Camarda. All. Amorim.

Salisburgo-Milan, dove vederla live in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguire la partita online, sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, per gli abbonati Sky, e su NOW. Il fischio d’inizio è fissato alle 18.45.