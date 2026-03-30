Cronaca

Indagata per riciclaggio la ex socia di Delmastro che sarà ascoltato in commissione Antimafia

di Lino Sasso - 30 Marzo 2026

Emersi i primi atti dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma sulla società “Le 5 Forchette” e il ristorante “Bisteccheria d’Italia” di via Tuscolana, finiti nel mirino degli investigatori per presunti legami con il clan camorristico dei Senese. Miriam Caroccia, ex socia di Delmastro, è indagata con il padre Mauro con le accuse di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravate dall’aver agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa. In particolare, gli inquirenti contestano ai due di aver “trasferito e reinvestito” nella società proventi illeciti riconducibili al gruppo criminale dei Senese. L’ipotesi accusatoria sostiene che padre e figlia, nel dicembre 2024, abbiano effettuato operazioni finanziarie finalizzate a rafforzare la presenza del clan nel tessuto economico romano.

A breve gli interrogatori a Roma

L’obiettivo, sempre secondo la procura, sarebbe stato duplice. Da un lato consolidare il controllo su attività commerciali strategiche, dall’altro reimpiegare capitali accumulati illegalmente nel corso degli anni. Un elemento centrale dell’indagine riguarda la figura di Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per reati di stampo mafioso. La figlia Miriam, invece, risulta azionista della società coinvolta nella gestione del ristorante. Entrambi saranno ascoltati nei prossimi giorni dai magistrati negli uffici di piazzale Clodio, dove sono previsti i primi interrogatori. La società “Le 5 Forchette” ha visto in passato la partecipazione azionaria dell’ex sottosegretario alla Giustizia, poi dimessosi, Andrea Delmastro. La sua posizione non è oggetto diretto delle accuse penali mosse ai Caroccia, ma la vicenda ha comunque assunto rilevanza politica.

La commissione Antimafia ascolterà Delmastro sull’ex socia indagata per riciclaggio

Sul piano istituzionale, infatti, la questione approderà in Parlamento. La Commissione parlamentare antimafia ha deliberato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni dedicato al caso. Tra i soggetti che saranno ascoltati figura lo stesso Delmastro, chiamato a chiarire il proprio coinvolgimento societario e i rapporti con la struttura imprenditoriale finita sotto indagine. Fonti della presidenza della Commissione sottolineano come l’approfondimento rientri in un più ampio filone investigativo già avviato sul clan Senese, storicamente radicato nella Capitale e considerato tra i più influenti gruppi camorristici operanti fuori dalla Campania.